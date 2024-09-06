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BİM 10 Eylül aktüel kataloğu geldi: Yoğurt, kıyma, sosis, kanat indirimde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 16:43 Güncelleme: 06.09.2024 16:44
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BİM 10 Eylül aktüel kataloğu geldi: Yoğurt, kıyma, sosis, kanat indirimde!

BİM aktüel kataloğu geldi. Her hafta salı ve cuma günleri birbirinde çeşitli ürünler raflardaki yerlerini alıyor. 6 Eylül Cuma itibariyle yeni katalog ürünlerinin gelmesiyle vatandaşlar 10 Eylül kataloğunu araştırmaya başladı. Bu hafta ayran 28,50 TL, tereyağı 255 TL, yoğurt: 109 TL, piliç kokteyl sosis 75 TL'den satışa çıkacak. İşte yeni katalog...

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