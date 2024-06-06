ŞOK 6 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram şekeri ve çikolatasında kampanya başlattı!
ŞOK 6 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL, Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL, Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL ve Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL fiyat etiketi ile en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte ŞOK indirim afişi…
Şok 6 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 12 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL, Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL, Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL ve Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL, Kumsal Granit Görünümlü 2'li Tava Set 349 TL, 3'lü Tava Set 499 TL, Tava Sahan Set 349 TL. Kumsal Sote Tava 399 TL, 2'li Kumsal Granit Görünümlü Sahan Set 379 TL ve Kumsal Wok Tava 259 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi…
ŞOK 6 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL,
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL,
Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL,
Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL
Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL
Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı 59,95 TL,
Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı 69,95 TL,
Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı 69,95 TL,
Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı 79,95 TL,
Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 199 TL
Figürlü Pipet 59,95 TL,
500 ml Lüks Desenli Pipetli Bardak 249 TL,
Mikrofiber El Mopu 169 TL,
11 litre Vip Ahmet Hamur Leğeni 199 TL,
8 litre Vip Ahmet Hamur Leğeni 149 TL,
100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL,
140x140 cm PVC Masa Örtüsü 84,95 TL,
Coolbox Bas Parmak Buzluk 24,95 TL
3 Katlı Yumurtalık 129 TL
Kumsal Granit Görünümlü 2'li Tava Set 349 TL,
3'lü Tava Set 499 TL, Tava Sahan Set 349 TL
Kumsal Sote Tava 399 TL,
2'li Kumsal Granit Görünümlü Sahan Set 379 TL
Kumsal Wok Tava 259 TL
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