BİM’de bu hafta uyguna Akıllı Smart TV ve Katlanabilir Elektrikli Bisiklet çeşitleri satılacak! BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu
BİM 7 Haziran indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Android 13 Smart Tv çeşitleri ve Katlanabilir Elektrikli Bisiklet çeşitleri piyasanın altında uygun fiyatları ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte BİM’in yeni aktüel kataloğu…
Herkesin merakla beklediği BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 14 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL, Dijitsu 65" UHD Google Tv 17.299 TL, Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL, Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.999 TL, Senna 42" Full HD Google Tv 6.999 TL, Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL, Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL, RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL, Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL, Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL, Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM haftanın indirim afişi…
BİM 7 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL
Dijitsu 65" UHD Google Tv 17.299 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Senna 42" Full HD Google Tv 6.999 TL
Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL
Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL
Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL
Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL
Bluetooth Silindir Speaker 389 TL
Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL
Portatif Uyku Tulumu 499 TL
Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL
Emsan Wok Tava 499 TL
Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL
Izgara Tavası 629 TL
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