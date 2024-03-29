29 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var

BİM, 29 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda birçok ilgi çekici ürünle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu haftanın indirim kampanyası kapsamında akıllı Smart TV, mini buzdolabı, kablosuz klavye ve fare, akıllı priz, katlanabilir şarjlı damacana pompası, katlanabilir bisiklet, metal ayaklı katlanabilir masa, örgü tabure ve sandalye, sensörlü bahçe aydınlatması gibi ürünler cazip fiyatlarla sunuluyor. Kampanya, 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek, bu süre içinde müşteriler çeşitli ürünlerde indirimli alışveriş yapabilecekler. İşte en yeni BİM afişi…

29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU