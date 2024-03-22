22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuyla hangi ürünler indirime girdi? BİM’dee Kaan Çapa Makinesi uygun fiyata satışta!
BİM, 22 Mart'ta yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla gözleri üzerine çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Philips Azur Buharlı Ütü, Benante Desenli Oval Sunumluk, Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu ve Kaan Çapa Makinesi bulunuyor. İşte BİM haftalık indirim afişi
BİM, 22 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunda birçok dikkat çekici ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. 29 Mart 2024'e kadar geçerli olan kampanya kapsamında Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL, Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL, Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL, Kumtel Sprey Mop 1.599 TL, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL, Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL ve Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte BİM'in merak edilen indirim listesi
BİM 22 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Kaan Çapa Makinesi 13.499 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
Kumtel Sprey Mop 1.599 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
Philips Sakal Düzeltici 479 TL
Polosmart Akıllı Saat 249 TL
Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL
Telefon / Tablet Standı 79 TL
Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL
Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL
Newton Denge Topları 149 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Metal Mutfak Rafı 999 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL
Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL
Katlanır Alğüminyum Kamp Masası 799 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL
Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL
Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL
Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL
Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL
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