Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

Çağrı Market indirim kataloğu yayınlandı! Bu haftanın merak edilen ürünleri arasında Gıda ve temizlik ürünlerine gelen indirim dikkatleri üzerine toplamaya başladı. İşte merak edilen o ürünler ve güncel fiyatları….