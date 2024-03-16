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Haberler Galeri Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

Çağrı Market indirim kataloğu yayınlandı! Bu haftanın merak edilen ürünleri arasında Gıda ve temizlik ürünlerine gelen indirim dikkatleri üzerine toplamaya başladı. İşte merak edilen o ürünler ve güncel fiyatları….

Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:43
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Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

Çağrı Market indirim kataloğu belli oldu. 19 Mart tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında İçim kaşar peynirin kilosu 249,95 TL'den, Ünal beyaz peynirin kilosu 249,95 TL'den, Komili 4L Ayçiçek yağını 159,95 TL'den Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL'den, makarna çeşitlerini 14,50 TL'den, Zeki 2,5 kilogram Osmancık pirincini 109,95 TL'den, kırmızı mercimeği 59,95 TL'den, 5 kilogram Söke unu 84,95 TL'den satışa sunuyor. Söz konusu ürünlerin haricinde yüzlerde ürün daha indirimli fiyatları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ÇAĞRI MARKET İNDİRİM KATALOĞU

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Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

HASTA 1KG BALDO PİRİNÇ 59,95 TL

COLGATE DİŞ MACUNU 69,95 TL

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Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

İÇİM KAŞAR PEYNİR 1KG 249,95 TL

ÜNAL BEYAZ PEYNİR 1KG 249,95 TL

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Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

COŞKUN SUCUK 1 KG 499,95 TL

COŞKUN MACAR SALAM 1 KG 479,95 TL

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Çağrı Market İndirim Kataloğu Yayınlandı! RENAX bulaşık makinesi tableti 159,95 TL, İçim Kaşar peynir 249,95 TL, Doğuş 3 kilogram toz şekeri 89,75 TL…

ARSEVEN GÜLLA. 84,95 TL

KARTOPU GÜL SUYU 19,95 TL