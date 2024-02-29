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Haberler Aktüel Haberleri 1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi…

1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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1 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de LG 55 inc Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi…

BİM, 1 Mart tarihinde başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 8 Mart'a kadar devam edecek indirim listesinde onlarca ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte haftanın BİM indirim kataloğu…

BİM, 1 Mart'ta başlayacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatlarını açıkladı. 8 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında LG 55 inç Smart TV, Stanley Termos, Kumtel Fırın, Fakir süpürge, Onvo Tost Makinesi, Skyjet Elektrikli Bisiklet gibi ürünler dikkat çekiyor. Tüm mağazalarında aynı anda satışa sunulacak olan bu ürünlerin stokları sınırlı olacak. İşte BİM haftanın indirim afiş…

BİM 1 MART İNDİRİM KATALOĞU!

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 9.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL

Range Çay Makinesi 999 TL

Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL

Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL

Everest Kablosuz Mouse 99 TL

Skyjet MK25 20" Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL

Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL

Kütahya Porselen Kase 85 TL

Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL

Chf's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL

Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL

Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL

Tarım Kredi Market 17 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL fiyata satışta TARIM KREDİ MARKET 17 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! SOĞAN 9,90 TL, PORTAKAL 13,50 TL, ELMA 23,90 TL, DOMATES 32,50 TL FİYATA SATIŞTA
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