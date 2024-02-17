17 Şubat 2024, Cumartesi
Tarım Kredi Market 17 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL fiyata satışta
Tarım Kredi Market 17 Şubat indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL, Karışık Kuruyemiş 59,90 TL, Çiçek Balı 139,90 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte TK'nın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:43
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