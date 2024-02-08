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9 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu görüldü! BİM’e tam sayfa uygun fiyatlı kişisel bakım cihazları geliyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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9 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu görüldü! BİM’e tam sayfa uygun fiyatlı kişisel bakım cihazları geliyor

BİM, 9 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurarak müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. Bu haftanın indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV, HP Notebook, Chef's Karnıyarık Tencere, Philips Epilatör, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu gibi çeşitli ürünler bulunuyor. İşte haftanın indirim kataloğu…

BİM, 9 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Katalogda dikkat çeken ürünler arasında LG 55" UHD Smart TV 18.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.799 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Bunun yanı sıra, Polosmart TWS Kulaklık 259 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL, Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL gibi ürünler de indirim kapsamında müşterilere sunulacak. Bu avantajlı fiyatlar, 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. İşte BİM haftanın afişi…

BİM 9 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 55" UHD Smart Tv 18.999 TL

Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.799 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.799 TL

Polosmart TWS Kulaklık 259 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.999 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 279 TL

Polosmart Saç Şekillendirici 279 TL

Polosmart Saç Sakal Erkek Bakım Cihazı 219 TL

Polosmart Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 179 TL

Polosmart Tırnak Kurutucu 125 TL

Polosmart Ledli Cımbız 75 TL

Polosmart 3 Başlıklı Traş Makinesi 219 TL

Polosmart Mini Traş Makinesi 149 TL

Polosmart El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Philips Epilatör 579 TL

Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 279 TL

Polosmart Burun Kıl Almaz Favori Düzeltme Cihazı 99 TL

Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 149 TL

Polosmart 4 Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası 199 TL

Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 69 TL

Yüz Temizleme Fırçası 39 TL

Makyaj Fırça Seti 7'li 139 TL

Göz Altı Masaj Aleti 135 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 139 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 99 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 89 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 72,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça 49,50 TL

Çatal Kaşıklı Bölmeli Saklama Kabı 55 TL

Yuvarlak / Dikdörtgen Tencere 1200 ml 34,50 TL

Bulaşıklık 59 TL

15 Bölmeli Organizer 36,50 TL

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