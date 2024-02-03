Bu Hafta ŞOK’ta Duşa Kabin ve Banyo Dolabı İndirimde! 2 Şubat ŞOK Aktüel İndirim Kataloğu

ŞOK, 3 Şubat 2024 itibariyle müşterileriyle buluşturacağı yeni indirim kataloğunu duyurdu. Katalog, tekstilden oyuncaklara, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, bebek bezinden gıda ürünlerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirim içerecek. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu özel kampanya, ŞOK'un Türkiye genelindeki 81 ildeki mağazalarında aynı anda müşterilere sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…

ŞOK 2 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU