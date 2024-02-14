15 Ocak aktüel ürünler kataloğu! A101 indirim gelecek yeni ürünleri belirledi! İşte yeni indirim afişi…
A101, en yeni ürünlerini içeren indirim kataloğunu yayınladı. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm marketlerinde yerini alacak olan ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 22 Şubat’a kadar devam edecek olan A101 indirim kampanyası…
15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu, çeşitli elektronik ve ev aletlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD Smart TV 13.999 TL'ye, Onvo 50" Ultra HD Android Smart LED TV 10.999 TL'ye, ve Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 6.499 TL'ye alınabilecek. Bununla birlikte, Reeder S23 Pro Max 6.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL ve Singer Overlok Makinesi 5.999 TL gibi ürünler de cazip fiyatlarla sunulacak. Ev aletleri kategorisinde ise Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL, Akel Midi Fırın 1.499 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL, Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL ve Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası ise 99,90 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte haftanın A101 indirim afişi…
A101 15 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 23.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.499 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Reeder S23 Pro Max 6.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Singer Overlok Makinesi 5.999 TL
Schafer Tosthaus Tost Makinesi 1.199 TL
Akel Midi Fırın 1.499 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Homend Functionall Multi Blender Seti 1.399 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
Akari K7 Şarjlı Damacana Su Pompası 99,90 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 219 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL
3 Bölmeli Saklama Kabı 22,50 TL
Saklama Kabı 3'lü 45 TL
Kilitli Saklama Kabı 44,90 TL
Saklama Kabı 44,90 TL
Benekli Kapaklı Kase 29,90 TL
2 Bölmeli Saklama Kabı 14,90 TL
Badya ve Süzgeç Çeşitleri 27,50 TL
Limon ve Sarımsak Saklama Kapları 9,90 TL
Rooc Granit Desen Meyve Sebze Bıçağı 2'li 29,90 TL
Yuvarlak Tepsi 44,90 TL
Küre Buzluk 24,90 TL
Metaltex Tabaklık Rafı 99,90 TL
Metaltex Tava Rafı 99,90 TL
Cam Matara Çeşitleri 1000 ml 79,90 TL
Borosilikat Desenli Kupa 3'lü 69,90 TL
Keramiak Çift Renk Çerezlik 24,90 TL
Paşabahçe Meşrubat Bardağı 6'lı 79,90 TL
Cam Sunum Tepsisi 39,90 TL
Cam Meyvelik 39,90 TL
Cam Kase 27,50 TL
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