6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?

BİM, 6 Şubat'a kadar geçerli olacak olan yeni indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla BİM raflarında yerini aldı. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla dikkat çeken kampanya, alışveriş tutkunlarını cezbetmeyi hedefliyor. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU