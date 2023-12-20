22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Braune, Philips, Kumtel, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var
BİM, 22 Aralık tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu haftanın indirim afişinde geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Elektronikten mutfak gereçlerine, bilgisayar ürünlerinden ev tekstiline, giyimden oyuncağa kadar birçok kategoride yüzlerce ürün, indirimli fiyat etiketleriyle tüketicilere sunuluyor. Yeni yayınlanan BİM indirim kataloğu 29 Aralık 2023 tarihine kadar tüm marketlerde spot masasında yerini alacak.
BİM, 22 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak ve 29 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Yeni kampanya döneminde birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM, müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Philips Airfryer 5.499 TL, Philips Süpürge 3.999 TL, Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL, Braun Multiquick Blender Set 2.049 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL, Nautica Akıllı Tartı 349 TL, Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 249 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 5.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL gibi birçok ürün yer alıyor. Bu uygun fiyatlı ürünler, 29 Aralık tarihine kadar BİM mağazalarında müşterileri bekliyor olacak. Yeni katalog, tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatları sunarak dikkat çekiyor. İşte BİM yeni aktüel ürünler afişi…
BİM 22 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Philips Airfryer 5.499 TL
Philips Süpürge 3.999 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
Braun Multiquick Blender Set 2.049 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL
Nautica Akıllı Tartı 349 TL
Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 249 TL
Kumtel Cam Ankastre Set 5.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL
Polosmart Oyuncu Kulaklığı 369 TL
Polosmart Gaming Mouse & Mouse Pad 169 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 599 TL
Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL
Benante Çerezlik Seti 139 TL
Benante Desenli Baharat Seti 3'lü 139 TL
Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 139 TL
Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 229 TL
Muffin Kek Kalıbı 109 TL
Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL
Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası 149 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 75 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 85 TL
Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 95 TL
LAV Kavanoz 370 cc 17,50 TL
LAV Kavanoz 1000 cc 27,50 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 49,50 TL
Bal Kavanozu 39,50 TL
Rattan Sepet 16,50 TL
Maşa Seti 3'lü 29,50 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 399 TL
İnci Askı Seti 42,50 TL
Derin Saklama Kabı 4'lü 49,50 TL
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