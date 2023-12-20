20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri 22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Braune, Philips, Kumtel, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var

22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Braune, Philips, Kumtel, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 20.12.2023 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
ABONE OL
22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Braune, Philips, Kumtel, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var

BİM, 22 Aralık tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu haftanın indirim afişinde geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Elektronikten mutfak gereçlerine, bilgisayar ürünlerinden ev tekstiline, giyimden oyuncağa kadar birçok kategoride yüzlerce ürün, indirimli fiyat etiketleriyle tüketicilere sunuluyor. Yeni yayınlanan BİM indirim kataloğu 29 Aralık 2023 tarihine kadar tüm marketlerde spot masasında yerini alacak.

BİM, 22 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak ve 29 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Yeni kampanya döneminde birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM, müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Philips Airfryer 5.499 TL, Philips Süpürge 3.999 TL, Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL, Braun Multiquick Blender Set 2.049 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL, Nautica Akıllı Tartı 349 TL, Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 249 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 5.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL gibi birçok ürün yer alıyor. Bu uygun fiyatlı ürünler, 29 Aralık tarihine kadar BİM mağazalarında müşterileri bekliyor olacak. Yeni katalog, tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatları sunarak dikkat çekiyor. İşte BİM yeni aktüel ürünler afişi…

BİM 22 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Philips Airfryer 5.499 TL

Philips Süpürge 3.999 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

Braun Multiquick Blender Set 2.049 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL

Nautica Akıllı Tartı 349 TL

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 249 TL

Kumtel Cam Ankastre Set 5.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL

Polosmart Oyuncu Kulaklığı 369 TL

Polosmart Gaming Mouse & Mouse Pad 169 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 599 TL

Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL

Benante Çerezlik Seti 139 TL

Benante Desenli Baharat Seti 3'lü 139 TL

Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 139 TL

Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 229 TL

Muffin Kek Kalıbı 109 TL

Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL

Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası 149 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 75 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 85 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 95 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA