22 Aralık BİM indirim kataloğu yayında! Bu hafta BİM’de Braune, Philips, Kumtel, Fakir, Dijitsu ürünlerde indirim var

BİM, 22 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak ve 29 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olan aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Yeni kampanya döneminde birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM, müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. Katalogda öne çıkan ürünler arasında Philips Airfryer 5.499 TL, Philips Süpürge 3.999 TL, Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL, Braun Multiquick Blender Set 2.049 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.799 TL, Nautica Akıllı Tartı 349 TL, Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 249 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 5.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL gibi birçok ürün yer alıyor. Bu uygun fiyatlı ürünler, 29 Aralık tarihine kadar BİM mağazalarında müşterileri bekliyor olacak. Yeni katalog, tüketicilere ekonomik alışveriş fırsatları sunarak dikkat çekiyor. İşte BİM yeni aktüel ürünler afişi…

BİM 22 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU