Metro Market 30 Kasın indirim kataloğu! Bu ay Metro Merket’te hangi ürünlerde indirim var?

Metro Market, 30 Kasım indirim kataloğundaki avantajlı fiyatları açıkladı. 21 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Çamaşır suyu 41,40 TL, 25 kg un 361,50 TL, 18 L ayçiçek yağı 682,20 TL, köslenmiş patlıcan 64,05 TL, 32'li tuvalet kağıdı 162,90 TL, su bardağı 15,10 TL, 12'li çay bardağı 76 TL olarak listelendi. Bu indirimlerle Metro Market, müşterilerine uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sağlıyor. İşte Metro Market'in merak edilen indirim kataloğu…

METRO MARKET 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU