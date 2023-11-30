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Metro Market 30 Kasın indirim kataloğu! Bu ay Metro Merket’te hangi ürünlerde indirim var?

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
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Metro Market 30 Kasın indirim kataloğu! Bu ay Metro Merket’te hangi ürünlerde indirim var?

Metro Market, 30 Kasım indirim kataloğuyla birbirinden avantajlı fırsatları müşterilerine sunuyor. "Çok al az öde" kampanyası kapsamında, yüzlerce üründe indirimli fiyatlar dikkat çekiyor. Bu kampanya, 21 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek, böylece müşteriler uzun bir süre boyunca avantajlı alışverişin keyfini çıkarabilecekler. İşte Metro Market indirim afişi…

Metro Market, 30 Kasım indirim kataloğundaki avantajlı fiyatları açıkladı. 21 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Çamaşır suyu 41,40 TL, 25 kg un 361,50 TL, 18 L ayçiçek yağı 682,20 TL, köslenmiş patlıcan 64,05 TL, 32'li tuvalet kağıdı 162,90 TL, su bardağı 15,10 TL, 12'li çay bardağı 76 TL olarak listelendi. Bu indirimlerle Metro Market, müşterilerine uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sağlıyor. İşte Metro Market'in merak edilen indirim kataloğu

METRO MARKET 30 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

- 25 kg Söke Un 347,05 TL

18l Kırlangıç Ayçiçek Yağı 654,90 TL


Karamelli Bizküvi 200x6 231,90 TL

Nesquik Mısır Gevreği 75,20 TL


- Erikli Su 6x1,50 L 41,20 TL

- Kutusuz PVS Streç 45 cm x 300 m 145,35 TL


Dispenser Peçete 18x250'li 416 TL

10'lu Çöp Poşeti 65x80 cm 8,40 TL


Paşabahçe 12'li Çay Bardağı 76 TL

Sıgma A4 Fotokopi Kağıdı 5'li Paket 449,90 TL


Yuva Yaş Maya 24 x 500g 411 TL

Sek 20'li Ayran 62,90 TL



Aro Çamaşır suyu 4L 46 TL


Asperx Sarı Güç 54,90 TL

Luxana 32'li Tuvalet Kağıdı 162,90 TL


2,5 kg Parmak Patates 129,20 TL

4,1kg Doğranmış Domates 140 TL

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