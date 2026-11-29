Beraberindeki Hakan Sezgin ile arkadaşlarını selamlayarak oturan Melih Bey, arkadaşlarına takıldı:

- Hakan Hoca aramızda ve soracağınız sorular için de hazırlıklı. Ben de dinleyip istifade edeceğim inşallah…

Mehmet:

- Öyle yağma yok. Bahar Kıraathanesi haftalık sabah sohbetlerinde sizin yeriniz ayrı. Hakan Hocamıza soracaklarımız var elbette. Ancak önce senden Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve bakanlarımız Akın Gürlek ve Mehmet Şimşek'in 11. Fon Kurulu sonrası yaptıkları basın toplantısına dair ayrıntıları dinleyelim…

- Fon Kurulu toplantılarının 11.'si sonrası yapılan basın toplantısında konunun 68. Günde geldiği aşamanın bir özeti yapıldı. Soruşturma ile ilgili 638 şüpheliden 138'inin tutuklu olup, 300 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 49 şüphelinin yakalama kararı ile arandığını öğrendik. Yine 550 gerçek ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulup, banka hesaplarının bloke edildiği, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen 13 milyar Türk Lirası karşılığı paranın dondurulup, iadesi için çalışıldığı da öğrendiklerimizden…

Mehmet:

- İddianamenin hazırlandığı da söylendi, sanıyorum?..

- Evet, Adalet Bakanımız Akın Gürlek, soruşturmada iddianame yazım aşamasına gelindiğini belirterek, yeni isimlerin ortaya çıkması durumunda soruşturmanın derinleştirileceğini söyledi. Bakanımızın, 'itirafçı sayısının arttığını' belirtmesi ve 'Yurt dışına çıkan paraları ortaya çıkarıyoruz' beyanı, dikkat çekici bir gelişme. Sermaye piyasası kanununun değişeceğini ve bu arada SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha yüksek ceza ve yaptırım geleceğini açıkladı. Bugüne kadar 402 bin yatırımcının net yatırım tutarını geri aldığı da Şimşek'in açıklamalarından…

Selim:

- Birileri fon krizinin doğrudan zararları yanında dolaylı ekonomik zararlarının da çok olduğunu söyleyip duruyor. Hazine ve maliye Bakanımız bu konuda neler söyledi?..

- İyi ki hatırlattın. Hazine ve maliye Bakanımız, Borsa'daki düşüşlerin fon krizinden çok küresel piyasalardaki bozulma ile ilgisi olduğunu vurgulayarak, 17 Eylül- 26 Kasım döneminde mesela Güney Kore borsalarında yüzde 30 düşüş olduğunu hatırlattı. Türkiye borsalarında 17 Eylül- 26 Kasım döneminde yüzde 19,5 düşüş yaşanırken, gelişmekte olan ülkelerde ortalama endeksin yüzde 15,7 düştüğünü, dolayısıyla 'bütün küresel piyasalarda çok ciddi düşüşlerin söz konusu olduğunu' belirtti…

Mustafa:

- Benzeri bir krizde Amerika'da çözüm yıllar alırken Türkiye'de iki ayda bu kadar mesafe alınmasının şaşırtıcı olduğunu söyleyenler var. Ne dersiniz?..

Hızlı çözüm…

- ABD'de 2008'de yaşanan ve çözümü ile ilgili ödemelerin halen sürdüğü Bernie Madoff olayından bahsediyorlar sanırım. Bizde titan da derilen ponzi yöntemi ile 65 milyar dolar civarında bir vurgun yapmıştı. Adam hapiste ölürken, konunun çözümü ile ilgili işler hala sürüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin fon meselesinde çok hızlı hareket ettiği ve hızlı sonuç aldığı yorumu son derece yerinde. Krizin başından beri 70 gün geçmeden 445 bin yatırımcıdan 402 bininin yatırım tutarlarının ödenmesi ve bu arada hazineden tek kuruş çıkmaması, hakikaten takdir edilecek bir şey…

Remzi:

- Bu arada tutuklu Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi ile tahliye edilmesi de epey gürültüye sebep oldu… - Karar yargının kararı ve vaktiyle tutuklanmasına gerek duyanlarca, sanırım bazı sağlık sebepleri ile tahliye edildi. Yargılanacağı ve her ne ceza hak ediyorsa alacağı kesin olduğuna göre çok da problem değil. Netice olarak, başka ülkelerde yıllar süren bir problem çözümünün ülkemizde iki ayda büyük çapta gerçekleştirildiği ve bağlantılı isimlerin çoğunun içeri tıkılarak mağdurların ödemelerinin büyük çapta yapıldığı, net…

Selim:

- Konunun başından beri siz, bunun aslında daha sonra patlatılması hesaplanan büyük bir tezgah olduğunu ve erken ortaya çıkarılması ile daha büyük zararların önüne geçildiğini söylüyordunuz. Bu kanaatiniz devam ediyor mu?..

- Bu kanaatim her geçen gün daha da güçleniyor. İşin başından beri konuyu ekonomimize zarar verecek şekilde kullanmaya çalışanlar da bu tezimi doğruluyor. Bence fon meselesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi daha gürültülü bir şekilde patlatılmak üzere hazırlanmış bir tezgahtı ve şükür ki erken çöktü…

Remzi:

- Hala liste liste diye bağırıp çağıranlar var, buna ne diyorsunuz?..

- Liste liste diye haykıranlar, şu ana kadar ortaya çıkan 638 kişilik esas listeye bakmıyorlar bile. Daha önce bazı isimlere iftiralar atmışlardı malum. Şu anda da birçok isimle alakalı ortalığı bulandırmaya çabalıyorlar. Öyle zannediyorum ki eğer dedikleri gibi başka önemli isimler olsaydı bunu çoktan öğrenmiş olurdu. Çalışmalar sürüyor ve iddianame ortaya çıktığında başka isimler varsa öğreniriz zaten… İhsan:

Adil ve hakkaniyetli artışlar…

- Bence fon meselesi ile ilgili bu kadar bilgi yeterli. Şimdi Hakan Hocamızın emeklilerle ilgili çalışmalar hakkındaki yorumlarını almaya başlayabiliriz… Hakan Sezgin:

- Öncelikle durumu özetleyelim. 'Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız' diyen Cumhurbaşkanımızın, 'İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz' sözleri ile başlayan çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Şu ana kadar net bir bilgi olmasa da yetkililerin çeşitli formüller üzerinde çalıştıklarını ve 2027 için emeklilerimiz ve asgari ücretle ilgili sevindirici haberler alabileceğimizi söyleyebiliriz…

Mustafa:

- Hocam, emekliler derken sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini mi yoksa hepsini mi kastediyoruz?..

- Tabii ki sadece bunlardan değil, SGK kapsamında maaş alan memur emeklileri ve bunun yanında bütün emekli dul ve yetimlerinden de bahsediyoruz. Toplamda sayıları 17 milyonu aşan bu kesimin hepsini memnun edebilecek adaletli ve hakkaniyetli bir düzenleme için çalışılıyor… Selim:

- Havada uçuşan rakamlar ve oranlar var. Size göre olabilecek olan nedir?..

- Daha önce de konuştuk. Şu anda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşının ne olacağı en çok merak edilen konulardan. Kanunen verilmesi gereken 6 aylık enflasyon farkının yüzde 10'un biraz üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun üzerine ya seyyanen yapılacak bir artış ya da oransal bir düzenleme yapılması söz konusu. Net bir karar alınmış değil, ama en düşük emekli aylığının 30.000 TL'ye çıkarılma ihtimali yüksek gözüküyor… Remzi:

- En düşük memur emeklisi maaşı ile ilgili durum nedir?..

- En düşük memur emekli aylığı 31.527 TL. Enflasyon farkı sebebiyle 34.000 TL olacağı kesin, ancak onlarla ilgili düzenleme yapılma ihtimali de çok yüksek…

Mehmet:

- En düşük olanların yükseltilmesi ile yetinilmeyecek bildiğimiz kadarıyla. Prim gün sayıları oldukça yüksek olduğu halde en düşük emekli maaşına yakın aylık alanların ciddi şikayetleri var. Bunlar için de düzenleme yapılacaktır herhalde?..

- Evet. Adaletli ve hakkaniyetli bir düzenlemeden bahsediliyor. Dolayısıyla aylıkları yüksek olanlarla ilgili de düzenlemeler yapılarak, şikayetlerin önüne geçilecek diye biliyorum. Cumhurbaşkanımız, '17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan maaş iyileştirme düzenlemesinin yaş ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak' yapılacağını söylemişti. Biliyorsunuz, 3.600 gün, 5.400 gün, 7.200 gün, 9.000 gün ve 9.000 gün üzeri prim ödeyen emeklilerimiz var.

Prim gününe ve yaşa göre kademelendirme yapılarak belirli ölçüde adalet ve hakkaniyetin sağlanması ve çalışabilme imkanı olmayan yüksek yaş gruplarında artışın daha yüksek olması üzerinde çalışılan hususlar arasında…

İhsan:

- Özellikle de 90'lı yıllarda uygulanan popülist politikalar sebebiyle altüst edilen bir sosyal güvenlik sisteminin toparlanması da çok kolay değil. Netice olarak işçisi, memuru, dulu ve yetimi ile emeklilerimizi ve tabii ki hepimizi sevindirecek bir tablo oluşur inşallah. Cenab-ı Hakk yöneticilerimize kolaylıklar versin duasıyla sohbetimizi sonlandıralım… - Amin…