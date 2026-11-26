Terör örgütü ile bağlantıları sebebiyle görevden alınarak yerlerine kayyım atanan belediye başkanları konusunda anlatılabilecek çok şey var.

Göreve gelir gelmez, örgüt tarafından atanan tanımadıkları kayyımlara yönetimi devretmek mecburiyetinde kalışları, bu başkanların ortak yönleri.

Belediye bütçesi çeşitli şekillerde örgüte aktarıldığı için böyle bir niyetleri olsa bile hizmet etme imkanı bulamadıklarını belirtmeye bile gerek yok.

Görevde bulunduğu 8 ayda, kendi evine giden 17 km yol dışında bir iş yapamayan ve örgütün gönderdiği kayyımın yönettiği toplantılara bile alınmayan bir başkan, çarpıcı örneklerden.

Terörsüz Türkiye Süreci ile ilgili olarak belediyelerin gerçekten hizmet etmelerinin sağlanabilmesinin bile ciddi bir kazanç olduğu söylenebilir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Konya'da düzenlediği, Terörsüz Türkiye Süreci'nin tüm yönleriyle ele alındığı çalıştayı izlerken, yapılacak çok şey olduğunu düşünmemek mümkün değildi.

Şehit aileleri, gaziler, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcilerinin sürece ilişkin beklentilerinin masaya yatırıldığı çalıştayda dile getirilenler, sürece destek veren insanımızın olumsuz algılardan belirli ölçüde de olsa etkilendiğini gösteriyordu.

Terörsüz Türkiye Süreci ile ilgili gelişmelerden çeşitli sebeplerle memnuniyet duymayan dolayısıyla elden geldiği kadar itibarsızlaştırmaya çalışanlar, sır değil.

Bu itibarsızlaştırma gayretinin başını, terörle bağlantısını inkar bile etmeyenlerle ittifak yapanların çektiği, malum.

İçeride yenilen; Suriye ve Irak'ta nefes bile alamayan örgütü silah bırakma kararından vazgeçirmeye çalışanlar olduğu gibi ülkemizi ve bölgemizi terörden arındırma çabalarını dış mihrakların istediği yalanlarını söyleyebilenler de var.

Sürece yönelik olumlu görüşleri sansürlerken, olumsuz yorumları ön plana çıkarmaları, sosyal medya platformları sahip ve yöneticilerinin de Terörsüz Türkiye Süreci konusuna sıcak bakmadıklarını gösteriyor.

'Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı' iddialarını ısrarla tekrarlayanlara rağmen, bizdeki bir kısım medyanın da batılı benzerlerinden daha şedit bir süreç düşmanlığı yaptıkları, vakıa.

Terörsüz Türkiye ve Bölge Sürecine yönelik muhalefetlerini, vatanseverlik gereği eleştiriler olarak değerlendirseler de, Batılı kuruluşlar ya da bazı belediyelerin imkanları ile fonlandıkları bilinenler hiç inandırıcı değil.

Husumetlerini muhalefet olarak pazarlayıp, kendilerini fonlayanların taleplerini yerine getirmeye çalışanlarla ilgili problem, yalanlarının maalesef çok sayıda alıcı bulması…

Yaşanan gelişmeler içinden cımbızla seçtikleri hususları, yalanlar ilave ederek Terörsüz Türkiye Süreci'ni itibarsızlaştıracak algı malzemeleri haline getirenlerin başarısı, propagandalarına maruz kalanların kendilerini samimi zannetmelerinden. Oysa samimi değiller…

Yapacak çok işimiz var…