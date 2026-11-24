Terörsüz Türkiye Süreci ile ilgili daha önce 4 kampını boşaltan PKK/KCK, Irak'ın kuzeyinde Hakurk civarındaki 14 barınma alanını daha boşaltmış.

Bu, 10 Ağustos 2026'da TBMM'de 467 gibi rekor bir evet oyuyla kabul edilen ve 'Terörsüz Türkiye çerçeve yasası' olarak da adlandırılan 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' ile ilgili sürecin önemli aşamalarından birisi.

Örgüt faaliyetleri ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve infazların 5 veya 10 yıl süreyle ertelenmesi gibi maddeler içeren yasanın uygulanması, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin Millî Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla tespit edilip Resmî Gazete'de yayımlanması şartına bağlı, malum.

Kanunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki üst kurul ve bakanlıklarca sürdürülen uygulanma ve silahsızlanma süreçlerini TBMM adına gözlemleme, denetleme, yasama ve yürütme arası iş birliği ve bilgi akışını sağlama yanında gelişmeler konusunda toplumu bilgilendirmek maksadıyla TBMM'de bir İzleme Komisyonu'nun kurulması söz konusu.

İyi Parti ve Yeni Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerin temsil oranlarına göre belirlenecek 17–20 kişilik bir üyeden oluşacağını açıkladığı İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıkladı.

Her iki partinin de üye vermeme konusundaki bahaneleri, 'öngörülen demokratikleşme adımlarının atılmayışı'…

Oysa, Demokratikleşme adımlarının, 'örgütün varlığına son verdiği ve silahları teslim ettiğinin MGK kararıyla tespiti ve Resmî Gazete'de yayımlanması' şartına bağlı olduğunu biliyorlar.

Kanunun 10 Ağustos 2026'daki oylamasında, İyi Partili 29 üye hayır derken; Yeni Partili 35 üye evet, 54 üye ise hayır demişti. İyi Parti'nin kendisine has sebeplerle hayır dediği, Yeni Parti'nin ise 'ne şiş yansın ne kebap' anlayışıyla hareket ettiği düşünülmüştü.

Özgür Özel'in şimdi, İzleme Komisyonu'na katılmama gerekçesi olarak 'iktidarın 'demokratikleşme ile ilgili sözlerini tutmamasını' zikretmesi de sanki aynı anlayışın devamı.

İzleme Komisyonu'nun gerekçesi, sözlerin tutulup tutulmadığı tespit!.. Dolayısıyla Özel'in, 'Biz yokuz. Bizim olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye verdikleri sözleri tutacaklar' demesi, 'topu taca atma' örneği.

Gerektikçe yapılan kayyum uygulamalarının, şartlar oluştukça medya kuruluşları için de söz konusu olduğunu bilen Özel'in, birkaç isim dışında örnek veremeyişi, AYM ve AİHM kararları ile ilgili yorumunun zorlama olduğuna işaret.

Kayyum uygulaması, bütçelerini örgüte hizmet için kullanan başkanlar için olduğu kadar belediyelerin ya da dış mihrakların fonladığı medya kuruluşları için de gerekli.

Yeni Parti'nin İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararına Silivri'den geldiği söylenen itiraz ise 'ne şiş yansın ne kebap' anlayışının bir tür devamı gibi. Yerseniz tabii…