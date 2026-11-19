Eylül ortalarından beri fon krizi ile yatıp kalktığımızı söylemek, mübalağalı olmaz. Borsa olayına bile tam aşina olmayan bizler için, fon meselesi bilinmezlerle dolu özel bir alan. Dolayısıyla gerçeklerden çok söylentilerle meşgulüz.

Olayı, 'iktidara çakmak' maksadıyla kullanılabilecek bir fırsat olarak gören muhalefet de, konuyu detaylı bir şekilde kavramış değil. Bu sebeple açık gerçekler yerine aceleyle piyasaya sürdüğü asılsız iddialarla yol almaya çalıştığı için tökezliyor.

Ortalığı kirletmek amacıyla ürettikleri yalanları işe yaraması şaşırtıcı olan muhalif kesimin, yakın çevrelerindeki rüşvet, irtikap gibi yolsuzlukları gözlerden gizlemek için geneli hedef alan algılar üretme konusundaki başarısı açık.

Konu, belirli ölçüde 'doğru yerinden kalkmadan yalan dağları aşarmış' sözüyle alakalı. Ortalığı karıştırmak isteyenlerin insanların hassasiyetlerini kaşıyacak yalanlar uydurmaları çok da zor değil. Bu sebeple, ortalık bileni ve bilmeyeni ile fon krizi konusunda ahkam kesenlerle dolu.

Olayla ilgili ortaya atılan ilk isimler, fon krizine bulaşan büyük balıkların 'içeriden' birilerince ifşa edildiğinin göstergesi. 'Liste açıklansın, yoksa biz açıklarız' diye bağırıp çağıranların, önce iki bakana ve sonrasında yine konuyla ilgisiz başka bazı kişi ve kuruluşlara yönelik iftiraları, kendi cenahlarında bile tepki görmeye başladı.

Aklı başında gözüken muhaliflerin, sürekli iftiralar sebebiyle artık 'yalancı çoban' durumuna düştüklerinin farkına varıp, yalan üretenleri uyarmaları, fena bir gelişme değil.

Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in verdiği bilgilere göre, fon krizi ile ilgili ciddi bir mesafe alınmış durumda.

Açıklamaya göre, fon krizi ile ilgili 498 şüpheliden 129'u tutuklanırken, 289'u ile ilgili adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Aranan kişi sayısı 54 ve 22 kişi ile ilgili işlemler de sürüyor. Bu arada 417 gerçek ve 149 tüzel kişinin mal varlıklarına el koyma ve dondurma kararı alınırken, gönüllü iade kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiş.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon meselesine dair aktardıkları da, muhalefetçe dile getirilen rakamların ne kadar mübalağalı olduğunu gösteriyor.

Fon tasfiyelerinde 445 bin kişiye 161 milyar TL ödeme yapıldığını, 371 bin kişinin alacaklarını alarak sistemden çıktığını belirten Bakan Şimşek, Hazine'den kaynak kullanılmadığını vurguluyor.

Açıklamasında, yurt dışına yüksek miktarda para çıktığı iddialarını yalanlayan Şimşek, fonlarla bağlantılı yurt dışı transferlerin 8,3 milyar TL olduğunu belirterek, sistemden 401 milyar lira çıkarıldığı iddiasına karşı da, bunun 306 milyar lirasının fonlar arası işlem kaynaklı olup 95 milyar TL'sının da ilgili kurumlar tarafından incelendiğini söylüyor.

Gereken her şey yapıldığı için enseyi karartacak bir durum olmadığı, gelinen noktanın özeti…