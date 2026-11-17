Gazze'de 7 Ekim 2023'deki Aksa Tufanı Harekatı sonrası İsrail'in başlattığı soykırım, 10 Ekim 2025'de yapılan ateşkes mutabakatı sonrası, eskisi kadar yoğun olmasa da sürüyor.

Tanıdığını söylemesine rağmen ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail'in saldırıları sebebiyle 10 Ekim 2025'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.614, yaralı sayısı ise 5.849.

Böylelikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı askeri saldırıların bilançosu da her gün ağırlaşıyor. Son verilere göre hayatını yitirenlerin sayısı 74 bin 645'e, yaralanan sivil sayısı ise 175 bin 978'e ulaştı.

Tabii yukarıda verilen rakamların bilinenler olduğunu vurgulamakta fayda var. Çünkü kırılgan ateşkes sonrası, daha önce verilen sayılara ek olarak yıkıntılar altından yüzlerce şehit naaşı çıkarıldı ve çıkarılmaya da devam ediliyor.

Kış koşullarının Gazze'deki insani krizi ağırlaştırdığını belirten Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere, işgalci İsrail'e yardımların girişine izin verilmesi çağrısında bulunmuş.

İsrail'in 8 Ekim 2023'de başlattığı soykırım saldırılarının yıkımı ile boğuşan Gazze'de, sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle çok daha zor günler yaşandığı günlerdeki bu çağrıya, 'evet, ama kesinlikle yetmez!' demek gerek.

Yaklaşık 70 bin çadırı sular altında bırakan yağışların ardından soğukta çaresizce bekleyen yüz binlerce insan, Gazze'de yaşanan insanlık dışı halin küçük bir kısmı.

Gazze'ye yardımların girmesine izin verilmesini isteyen ülkelerin, '150 bin çadır ve diğer hayati öneme sahip yardım malzemelerinin sınırda bekletilerek, Gazze'ye girişlerinin engellendiğini' vurgulamaları, İsrail'in melanetlerini kavramaya başladıklarına işaret.

Açıklamadaki 'hayati öneme sahip diğer yardım malzemeleri' vurgusu, saldırganın 'her türlü tıbbi malzeme ve ekipmanın Gazze'ye girişini' engellemesi ile ilgili.

Gazze'deki hastaneler yanında sağlık personelini de hedef alan İsrail, Gazzelileri aç ve sefil bırakmakla yetinmeyip, en basit sağlık imkanlarına kavuşmalarını da engellemekte.

Saldırılar nedeniyle tıbbi teşhis cihazlarının %80'inin hizmet dışı kaldığı Gazze'de, sürekli arızalanan kalan cihazlar için gereken malzemeleri 'çift kullanımlı malzeme' kategorisine sokarak engellemek, İsrail'in melanetlerinden.

Uyguladığı insanlık dışı ve hukuksuz abluka ile iki milyon civarındaki insana hayatı zindan etmekte ısrar eden İsrail'in, kayıtsız şartsız kendisini desteklemeye mecbur ülkelerdeki aleyhine gelişmelerden etkilenip etkilenmeyeceği, şimdilik meçhul.

Gazze'ye insanlık dışı ablukanın kaldırılması çağrısında bulunan ülkelere Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere'nin katılmasının faydası olup olmayacağı yakında belli olur…

Umulur ki, İsrail'in melanetlerine dair farkındalığın artması Gazzeliler açısından da faydalı olur. Tabii ki yetmez, ama şimdilik başka çare yok gibi…