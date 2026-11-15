Başka arzunuz?..

Selam vererek arkadaşlarının yanına oturan Melih Bey, emekli Prof. Hakan Sezgin'e takıldı:

- Hocam, anlaşılan geçen hafta seni yeteri kadar yormamışlar ki, bugün de gelmişsin?.. Hakan Bey, gülerek:

- Geçen haftaki sohbetin tadı damaklarımda kaldı. Bunda İhsan Bey'in ikram ettiği çayların güzelliğinin de payı var tabii… Selim:

- Melih ağabey, Hakan Hoca tam da bize fon krizinde gelinen noktayı anlatmaya başlayacaktı, iyi ki geldin. Senden de öğreneceklerimiz var. Hocam konuya geçmeden, birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı şu liste meselesi konusundaki fikrini alsak, iyi olur…

- Liste liste diye tutturanları birkaç kısma ayırabiliriz. Öncelikle 17 Eylül'de patlayan fon krizi ile bağlantılı toplam 455.758 kişiden oluşan bir liste var. Bakan Gürlek, Ekim başında üç fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağlayan 214 gerçek ve tüzel kişi tespit edildiğini açıklamıştı. Bu da bir liste. Şu anda tutuklu sayısı olan 213'ün içinde bunlardan birçoğunun olduğunu biliyoruz. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya ek olarak başka önemli isimleri de kapsayan bir liste olduğu, birilerinin iddiası. Yeni Partili bazı isimler, konuyla alakaları olmadığı ortaya çıkan iki bakana iftira attıkları günlerde eğer liste açıklanmasa birkaç gün içinde açıklayacaklarını söylemişlerdi, ama devamı gelmedi… Mehmet:

- Yani bir liste yok mu sizce?..

- Liste tabii ki var. Ancak, çoğu mağdurlardan oluşan 455.758 kişi söz konusu ve bunlardan kaçının kurulan tezgahla akala olduğunu tespit için araştırmalar sürdürülüp, dahil olduğu tespit edilenler de içeri alınıyor, görüyorsunuz... Mustafa:

- Ortalık söylentiden geçilmiyor. Birçok kişi oradan buradan kulağına çalınan isimleri öne sürerek iktidara yakın önemli isimlerin de içinde olduğu bir liste olduğu yalanını tekrarlayıp duruyorlar. Cumhurbaşkanımızın Güney Kore dönüşü, 'Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler' sözlerini de delil olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bunları susturacak bir yol bulunamaz mı acaba?..

- Belki bulunabilir. Ancak, konuyu iktidar aleyhine kullanma derdinde olanların kirletecek başka konular bulmaları uzun sürmez. Cumhurbaşkanımızın, 'Bakıyorsunuz hiç ummadığınız insanlar, bu işlerin içerisine girmişler' dedikten sonra, 'Yargı bunları tespit ediyor ve gerekeni yapıyor' dediğini unutmayalım. Liste açıklama meselesine gelince, suçlu olup olmadığı bilinmeyen isimleri de içeren bir listeyi açıklamanın kime ne faydası olur? Listeyi açıklayın yoksa biz açıklayacağız diye bağırıp çağıranların ona buna iftira atmaktan başka yaptıkları bir şey de yok zaten… İhsan:

- Ne düşünürsünüz bilmiyorum, ama bence fon meselesi ile ilgili esas konu bu işe bulaşanların tamamının akıl nimetinden mahrum oldukları. Birilerinin kurdukları tezgaha alet olanların sayısının çok olmadığını düşünmek gerek bence. Her şey kayıt altında olduğu için ortaya çıkarılacağı kesin olan bir tezgaha dahil olmanın çok büyük yanlışlığını bir çocuk bile anlayabilir çünkü… Melih Bey:

ADALET ÇARKI DÖNÜYOR…

- Haklısınız. Kar hırsı ve ihtirasları baskın geldiği için fon vurgununa bulaşanların başına neler geldiğini görüyoruz. Sadece varlıklarını değil, itibarlarını ve geleceklerini de kaybediyorlar. Adalet çarkı dönüyor ve tezgahı kuranlar başta olmak üzere kar hırsına kapılıp dahil olanlar, yanlışlıkları engellemek yerine muhtemelen rüşvet ve başka sebeplerle göz yumanlar tespit edildikçe içeri alınıyor. İnsanların varlıklarına göz koyup tezgah kuran ve vurgun yapmaya çalışanların, tespit edilmeyecekleri ve yakalanmayacaklarını hayal etmeleri, konun en tuhaf yanı… Mehmet:

- Fon meselesi ile alakalı olarak gürültü çıkarmayı sürdüren ve gerekenlerin yapılmadığını iddia edenlere; eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Tarım ve Orman Bakanı eski yardımcısı Mustafa Aksu, Başbakan eski Başdanışmanı ve AK Parti Ankara eski Milletvekili Ertan Aydın, Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve SPK eski Başkanvekili Enver Uca'nın da aralarında olduğu 124 kişinin tutuklanmasının yetmeyişi, belki anlaşılabilir bir durum. Ancak, konunun bir şekilde iktidar aleyhine çarpıtıldığını anlamakta zorlananların varlığı can sıkıcı… Melih Bey:

- Katılıyorum. Ancak konuyu köpürtmeye çalışanların sayısı çok fazla. Tartışmaların sürdürüldüğü sosyal medya platformların da karalama faaliyetine algoritma ile destek olduğu düşünülürse, doğruların anlaşılması için çok çalışmak gerek. Oysa olayla ilgili toplam 464 şüpheliden 123'ünün tutuklandığı, 262'sinin adli kontrol altında olduğu, şüpheli 40 kişinin arandığı, 386 gerçek ve 116 tüzel kişinin mal varlıklarına tedbir konulduğunu, şu ana kadar 31, 5 milyar liralık para iadesi sağlandığı, hepimizin bilgisi dahilinde. Dolayısıyla kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gerekenin yapılacağına inanarak, ortalığı karıştırmak isteyenlerin oyunlarına gelmemek gerek… Araya giren emekli Prof. Hakan Sezgin:

- İlk tutuklama dalgasında suç organizasyonunu kuran ve çarka dahil olan kişilerin, ikinci dalgada ise vurgunu fark edip engellemesi gereken bürokratların tutuklanmasına bakılırsa, süreç devam edecek ve ilgili olanların tamamı hak ettiklerini bulacak… İhsan:

- Melih Bey'in anlattıkları için şimdilik kafi diyelim ve şimdi de Hakan Hocamın fon krizinin çözümünde gelinen son durumla alakalı söyleyeceklerini dinleyelim… Hakan Bey:

YARALAR SARILIYOR…

- Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu'nun onuncu toplantısı sonrası, fonların tasfiyesi ile ilgili, 119 fondaki 444 bin 893 tekil yatırımcıya ara ödeme kapsamında 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldığı ve yatırımcılardan 333 bin 493'ünün net yatırım tutarlarının tamamını aldığı açıklandı. Yaralar sarılıyor yani… Mehmet:

- Yanlış hatırlamıyorsam 4 Kasım'da yatırım tutarlarını alan kişi sayısı 179 bin idi. Şimdi 333 bini aşması, çok güzel. O tarihe kadar para alan kişi sayısı 420 bin iken 445 bine ve ödenen para da 130 milyardan 161 milyara yükselmiş… Mustafa:

- Hocam, araya giriyorum ama aşırı kazanç elde edenler bunlar arasında yoktur herhalde?..

- Tabii ki yok. Fonlarla ilgili haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ödeme kapsamı dışında zaten. Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK gibi ilgili kurumların denetimleri neticesi haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkındaki hukuki süreç sürüyor, malum. Selim:

- Fonlarla ilgili 333.493 tekil yatırımcı, net yatırım tutarının tamamını aldığına göre demek ki kalan 111.499 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor. Peki mağdurlara yapılan ödemelerin kaynağı ne?..

- Fon krizi ile ilgili ödemelerde Hazine'den herhangi bir kaynak kullanılmayacağı açıklanmıştı, biliyorsunuz. Ödemeler, başta el konulan hisse ve diğer varlıkların nakde çevrilmesi olmak üzere fonlarla ilgili kaynaklardan sağlanıyor. Haksız kazanç sağlayanlardan şu ana kadar yaklaşık 32 milyar lira iade olarak gelirken, fonlardaki paylarını geri alan şirketler de söz konusu. Son olarak dört şirket kendi paylarını 1,64 milyar lira ödeyerek geri almış, mesela… Remzi:

- Bir yandan fon vurgununa alet olanlar tespit edilip içeri alınırken bir yandan da hakikaten mağdur olanların mağduriyetini giderecek adımlar atıldığına göre, bir süre sonra bu konunun da çözülmüş olacağını söyleyebiliriz herhalde?..

- Evet, Bu arada zannediyorum borsamız da çalkantılı dönemi geride bırakmış durumda. Yapanın yanına kar kalmadığı ve bu arada mevzuattaki eksiklerin de giderildiği görülünce işler normale dönmeye başladı yani... Mustafa:

- Bu durumda liste liste diye bağırıp çağıranlara 'başka arzunuz?' diye sormak gerekli anlaşılan. Dertleri nasıl olsa üzüm yemek olmadığı için talep edecek yeni bir şeyler bulurlar mutlaka… İhsan:

- Evet, bugünlük de bu kadar. İnşallah yaşadığımız fon krizi son olur ve oradan alınan derslerle mevzuat ve kadrolarda gereken değişiklikler yapılır. Cenab-ı Hakk'tan ülkemiz ve milletimiz için hayırlar dileriz…

- Amin…