Hayal kırıklığı...

Ziya Paşa, 'Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât / Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde' derken, bugünkü muhalefetin seleflerini kastetmiş olmalı. Aynı cenahtaki kişilerin birbiri ardına patlayan rezaletlerini görmemekte ısrar eden bu güruh, fon krizi ile ilgili yaygaralarını sürdürüyor.

Birilerinin hanelerindeki ayıpları, eksikleri perdelemek ve muhafazakar kesimleri etkilemek için yaydıkları ve belirli ölçüde etkili de olan yalanları, fon olayında gelinen durumu özetlemeyi gerekli kılıyor.

Sermaye piyasalarında yaşanan normal dışı gelişmeler üzerine, ilgili mevzuatta geçtiğimiz Ağustos sonu yapılan düzenleme sonrası 17 Eylül'de 131 fonun tasfiyesi süreci başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, 9 Kasım 2026 itibarıyla fon soruşturması bilançosu şöyle: Soruşturmalar kapsamında 464 şüpheliden 120'si tutuklu, 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanıyor, firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı var. Bu arada 386 gerçek ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir konulurken, banka hesapları da bloke edildi.



Yaklaşık 31,5 milyar TL para, taşınmaz ve hisse senedi olarak TMSF'deki gönüllü iade hesabına yatırılırken, tasfiye süreci tamamlanan ve süren fonlarda şimdiye kadar toplam 420 bin 31 kişiye 130.2 milyar lira ödeme yapılmış. Net yatırım tutarlarının tamamını alanların sayısı ise 179 bin 449.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Ankara eski Milletvekili Ertan Aydın ve Başbakanlık eski Başdanışmanı Abdulkadir Özkan, Borsa İstanbul eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, SPK eski Başkanvekili Enver Usca, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Tarım ve Orman eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun aralarında bulundu tutuklulara son olarak BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç ve BDDK Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal da katıldı.

Fon olayının daha başından itibaren liste yaygarası koparanların tek derdi insanların kafasını karıştırabilmek. Çoğu mağdurlardan oluşan listedeki isimlerin açıklanmasının kimseye faydası olmadığını ve önemli isimlerin zaten açıklandığını biliyorlar çünkü. Konu ile hiç ilgisi olmayan iki bakana yönelik iftiraları, dertlerinin üzüm yemek olmadığının göstergesi.

Son tutuklamalar ve yeni göz altılar, finans ve ekonomi yönetimi ile bağlantılı. Bu da soruşturmada ağırlıklı olarak fon olayındaki kasıt ya da ihmale odaklanıldığını gösteriyor.

Gelinen aşamadan, kim olursa olsun ve ucu nereye varırsa varsın, fon krizi ile ilgili gerekenlerin yapıldığı ve yapılacağı anlaşılıyor.

Ortalığı karıştırmak için varlığını iddia ettikleri bir listede güya önemli kişiler bulunduğu yalanını tekrarlayıp duranların, ileride daha büyük zararlar vermesi için kurulan fon tezgahının erken ortaya çıkarılması sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıkları çok açık.