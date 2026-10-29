Beklemeye değer…

Doğuştan olanlar ve başta umduğunu bulamamak olmak üzere çeşitli sebeplerle sonradan katılanları da dahil olmak üzere muhalefet cenahı saldırılarını durmadan sürdürüyor.

Kimlikleri, aidiyetleri veya devşirilmiş olmaları sebebiyle doğuştan muhalifler, malum. Sonradan olanlar ise muhalefetten daha çok husumet gösterisi ile meşgul. Bunları doğuştan muhaliflerin fonladığı da söylenebilir.

Her ne olursa olsun, kendilerine muhalif diyenlerle ilgili esas problem, objektiflik konusundaki ikircikli tavırları. Sorulduğunda 'çok objektif olduklarını' söyleseler de, yalan ya da en azından mübalağalı olduğunu bildikleri hususlara bel bağlıyor, doğrular açıklanınca da görmezden gelmeyi tercih ediyorlar.

Fon meselesi, örnek. Yanlış giden bir şeyler olduğu ve mevzuatın arkasından dolaşan birilerinin birtakım melanetlere kalkışacağı anlaşılınca, gereken tedbirler alınıp, ardından harekete geçildiği ve suçluların yakalandığı, malum.

Halen devam eden operasyonlarla, kim olursa olsun fon vurgunu ile bağlantılı olanlarla ilgili gözaltı, tutuklama, varlığa el koyma ya da dondurma gibi faaliyetler hız kesmeden sürüyor.

Rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve değişik suçlar sebebiyle tutuklu, zihniyetlerine mensup 40'a yakın belediye başkanını görmezden gelenler, bir yandan sorumlulara hesap sorulurken bir yandan da mağduriyetlerin giderildiği fon meselesi üzerinden ortalığı karıştırma hesabı yapıyorlar.

Duruşmaları süren ve henüz haklarında hüküm verilmemiş tutuklu belediye başkanları söz konusu olduğunda 'masuniyet karinesi' nutukları atanların, tutuklu sayısı 100'ü aşan fon krizi ile ilgili yalan ve iftiraları, ibretlik.

Fon krizini büyümeden fark edip gerekenleri yapanları tebrik etmeleri gerekirken karalamaya çalışanların, masum olduklarını iddia ettikleri başkanlarla alakalı onlarca itirafı duymazdan gelmeleri, dikkat çekici.

Bazıları halen tutuklu onlarca kişinin, etkin pişmanlıktan faydalanmak maksadıyla İBB'de olup bitenlerle ilgili itirafları, işin bir yönü.

Tutuklu Antalya ve Uşak belediye başkanlarının, açık artırmayla satıldığı anlaşılan adaylık karşılığında partilerinin genel merkezindeki isimler başta olmak üzere yaptıklarını söyledikleri ödemeler, fon meselesi üzerinden rant sağlamak için çırpınanların korkulu rüyası.

Milyonları, on milyonları hatta -bir kısmının avro olduğu düşünülürse- yüz milyonları adaylık için verenlerin 'maliyeti çıkarmak için yaptıkları', ayrı bir mesele.

İtiraflarına rağmen etkin pişmanlıktan halen yararlanamıyor olmaları, açıkladıkları rakamların eksik olduğuna delalet ettiğine göre, turpun büyüğünün daha heybede olduğu da çok açık.

Kim olursa olsun, yanlışlık yapanların yakasına yapışıldığı ve yapışılacağına göre, ortalığı bulandırmak için çabalayanların da önünde sonunda gerçekler karşısında boyun eğecekleri, net. Bunun için beklemeye değer…