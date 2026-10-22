Arayan bulur...

ABD ve İsrail'in İran'a alçakça saldırıları ile başlayan süreç, kafa karıştırıcı bir hal almış durumda...

ABD, ara seçimler dolayısıyla kendi derdi ile meşgul. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'de de seçim var.

Petrol ihracatını Babülmendep ve boru hattından yapmaya çalışan Suud, Husiler ile Haşdi Şabiiler tarafından hedef alındığı için sıkıntıda.

Asıl düşmanları ABD ve İsrail dahil başka ülkelerin gemilerine ses çıkarmayan Husilerin sadece Suud gemilerini hedef almaları, en azından garip.

İran'ın vekil güçleri Husiler ve Haşdi Şabii, saldırıları ile Suudi Arabistan'ı, ABD ve İsrail'in istediği Abraham Anlaşmaları'na zorlamak ister gibiler…

Haklı-haksız, doğru-yanlış gibi değerlendirmeler, ayrı. Ancak tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğumuz aşikar…

Nüfusları 2 milyara yaklaşan İslam ülkelerinin bazı konularda neden beraber hareket edemedikleri, özellikle de bu günlerde çok önemli bir konu.

Bu seneki teması 'İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona / Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar' olarak tespit edilen Gaziantep Forum III'te de, İslam Aleminin hemen her tarafından gelen uzmanlar, 'Müslümanların, en azından bazı hususlarda neden beraber hareket edemedikleri' sorusu ile ilgili tespit ve çözüm önerilerini müzakere edecekler. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle, ilki 2024'de 'İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı'; ikincisi 2025'de 'İslam Dünyası Nereye? -Güçlü bir gelecek için perspektif-' başlığı altında düzenlenen Gaziantep Forum'un bugün başlayan 'İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona / Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar' temalı III.'cüsünün, 'Müslümanların beraber hareket edebilmeleri' açısından ümit verici fikir ve görüşlere sahne olacağı söylenebilir.

Açılışın ardından, Prof. Ahmet Ağırakça yönetiminde, Sudan'dan Prof. İbrahim Muhammed Zeyn, Ürdün'den Prof. Fethi Melkâvî, Suriye'den Doç. Mu'tez el-Hatîb ve Dr. Hüseyin Hazırlar, 'İslami Müştereklerin Temellendirilmesi' konusunu tartıştılar.

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez yönetimindeki 'İtikadi Müşterekler ve İhtilafın Sınırları' başlıklı oturumda, Mısır'dan Prof. Dr. Seyfeddin Abdülfettâh ve Prof. Dr. Mahsum Aytepe konu ile ilgili sunumlarını yaptılar.

Bugün Filistin, Malezya, Kırgızistan, Moritanya, Fas, Mısır, Bosna Hersek, Tunus, Irak, Ürdün ve Türkiye'den'den akademisyenler, 'Fıkhî Ortak Zemin ve Makâsıd', 'Siyasi ve Sosyal Alanda Müşterekler', 'Çağdaş Dönemde İslami Müştereklerin Durumu' ve 'İslami Müşterekleri Yeniden İnşa Etmek İçin Pratik Bir Çerçeveye Doğru' oturumlarında konuşacaklar…

Gaziantep Forum, III'sü ile de ortak dertlerimize çare arayışına sahne oluyor. Aradıklarına göre, bulabilecekleri de söylenebilir…

Bulmalılar da. Çünkü tablo hiç hoş değil…