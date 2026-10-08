Bilgisayarı başına oturup, fon soruşturması ile ilgili gelişmeler ve her nedense gözlerindeki merteği görmeye bir türlü yanaşmayan birilerinin başkalarının gözündeki küçücük çöpü büyütme gayretlerinin tuhaflığı üzerine yazmayı düşünürken; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılışı ile ilgili çağrışımlar ağır bastı.

CHP'den seçilen ve sonrasında yeni kurulan partiye geçip geçmeyeceği tartışılan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması ile ilgili temel tespit, 'İzmir kazandı!' şeklinde.

Tek parti yıllarında Ege'deki diğer birçok ille birlikte muhalif duruşu ile öne çıkan İzmir'in, 'kanalizasyon karışmış su içer yine CHP'ye oy veririm' ve benzeri ideolojik bir paranteze sıkışmış olması, demokrasinin bir cilvesi.

Tugay'ın, son mahalli seçimde oyları CHP'ye iyice yaklaşan (CHP, Cemil Tugay: %49, AK Parti, Hamza Dağ: %37) AK Parti'ye geçmesinin bu partinin gelecek seçimlerde şansını artırıp artırmayacağını, zaman gösterecek. Tugay'ın transfer olduğu AK Parti tarafından belediye başkan adayı gösterilip gösterilmeyeceği de şimdilik meçhul. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi ile ilgili olarak şimdilik söylenebilecek olan tek şey, İzmir'in ve İzmirlilerin kazandığı…

Konu, hizmet kavramı ile başı pek hoş olmayan CHP zihniyetine mensup bir belediye başkanının iktidar partisine geçmesi ile şehrin alacağı hizmetlerin önünün açılması ile sınırlı değil. Çünkü, kim ne derse desin iktidarın İzmir ve benzeri belediyelerin hizmet eksikliklerini gidermek için elinden geleni yaptığı biliniyor.

Kesin olan artık AK Partili olan Cemil Tugay'ın, İzmir'in imkanlarını yol, su, temizlik, kentsel dönüşüm ve benzeri alanlara yönlendireceği. Bu yöndeki adımları, AK Parti Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosunun ciddiyetle takip ve teşvik edecekleri de malum.

İzmir'in, Tugay'ın CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçişiyle, göz boyamaya yönelik projelerle oyalanma yerine şehrin ihtiyaçlarını karşılayıp daha da gelişmesini sağlayacak bir yönetime kavuştuğunu söylemek, mübalağa olmaz. Bir önceki başkanı yolsuzluk sebebiyle tutuklu İzmir'in yakın tarihi ve ülke genelindeki örnekler, bunun delili.

'Baskılara boyun eğmeyip de içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını ve partisini satmayanlar kardeşimizdir. Satıp gidenler hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır' sözü, Özgür Özel'in, Tugay'ın Yeni Parti yerine AK Parti'yi tercihine içerlediğinin göstergesi.

Adaylıkların açık artırmayla belirlendiği bir süreç sonunda rüşvet, irtikap, yolsuzluk gibi suçlarla içeri giren 40'a yakın belediye başkanının 'aslanlar gibi' yatıp yatmadıklarını zaman gösterecek.

Partisini, delegeleri satın alarak ele geçiremedikleri CHP'nin içini boşaltarak kuran birinin 'irade hırsızlığı'ndan bahsetmesi ise sadece komik…