Çok şey yaptık, yapıyoruz ve yapacağız… Yerel seçimlere doğru özellikle de idare ettikleri şehrin yönetimine tekrar talip olanlar, bu sözleri sıklıkla kullanırlar. Bunlardan bazıları doğrudur da.

Ülke genelinde belediye başkanlığı yaptıkları kentleri daha ileri merhalelere taşımış ve önümüzdeki dönem çok daha ilerilere taşımayla ilgili muhteşem projeleri olan başkan adayları var, şükür. Bunların hemen tamamının AK Parti ve Cumhur İttifakına mensup isimlerden oluşması, işin dikkat çekici yanı.

Ancak, bulundukları makama oluşturulan algılarla gelen ve hizmet etmek yerine başka işlerle oyalanmaktan, vaatlerini gerçekleştiremedikleri gibi elle tutulabilir herhangi bir projesi olmayanlar da var. Bunların çoğunluğunun CHP'li isimlerden oluştuğunu söylemek bile gereksiz.

Belediye seçimlerinin, özellikle de daha önce seçilen isimler açısından bir tür referandum olduğu ve söz verdiklerini yapamayanların -istisnalar hariç- hüsranla karşılaştığı, bilinir.

Yaptıkları hizmetle değil, oluşturmaya çabaladıkları algılar ve kotarmaya çalıştıkları şaibeli iş birlikleriyle seçim kazanmayı amaçlayanların yine kazanabileceklerini hayal etmeleri, en büyük yanılgıları.

Birtakım iş birlikleriyle de desteklenen algı operasyonlarıyla tekrar seçim kazanabilme ümidi taşıyanların en bilinen örnekleri, yeniden aday olan İBB ve ABB başkanları. Hizmet hususunda nal toplayan ve zaten hizmet diye bir dertleri de olmayan İBB ve ABB başkanları ve benzerlerinin, eleştirilere karşı 'yerim dardı, yenim dardı' bahanesine sığınmaları, ortak vasıflarından.

Birçok ibretlik söz gibi, 'yalancının mumu yatsıya kadar yanar' sözü de, ünümüzdeki seçimde doğruluğunu test edeceğimiz sözlerden.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, seçim öncesi verdiği sözlerin yüzde 10'unu bile yapamadığı, İstanbulluların malumu. Mevcut metroları 630 km'ye çıkarma, İstanbul'un ulaşım problemini çözme ve 5 yılda 15 bini sosyal 115 bin konut yapma vaadi, bunlardan bazıları. Sözünü tutmadığı yetmezmiş gibi şimdi de unuttuğunu ya da hatırlamadığını söyleyen İBB Başkanı, belli ki son çare olarak yalanlardan medet umar hale gelmiş.

İBB'nin birçok bakanlıktan yüksek bütçesinin konser, reklam, tanıtım gibi harcamalarla çar-çur edildiği, acı bir gerçek. Tek bir metro projesi yapmayan ve yüzde 90'ı AK Parti döneminde yapılanlar yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metrolara çökmeye çalışan İmamoğlu'nu, İBB internet sitesi bile yalanlıyor. Kreşler, kent lokantaları, yurtlar ve benzeri hizmetlerle ilgili rakamları da yalanlardan ibaret.

Ankara ile ilgili durum da aşağı yukarı aynı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim öncesi sözünü verdiği 58 kilometrelik metronun akıbetini soranlara 'projesini yapmamışlar' demesi, bir zihniyetin sefaleti…

İşin özeti, yalancının mumunun yatsıya kadar yandığı ve yatsıya da çok az kaldığı…

