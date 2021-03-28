'Bu ülke için ne yaptınız' şeklinde sorular sorabilenlerin canını sıkıyordur mutlaka. Ama, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin nereden nereye geldiğini mukayeseli bir şekilde aktaran konuşmaları, sahip olduklarımızı bilmemiz açısından önemli.

Bölünmüş yollar 6.101 kilometreden 28.200 kilometreye, otoyollar 1.710 kilometreden 3.523 kilometreye yükseltilmiş, mesela.

Havalimanı sayısı 26'dan 56'ya çıkartılırken, yurt dışı uçuş noktası 60 iken 329'u, ülke sayısı da 50 iken 126'yı bulmuş.

Enerjide, toplam kurulu güç 31 bin 846 megavattan 96 bin 271 megavata yükseltilmiş. TANAP ve TürkAkım gibi ülkemizi bölgesel enerji merkezi haline getirecek projeler tamamlanmış. Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hizmete sunma çalışmaları da sürüyor…

Liste uzadıkça uzuyor… Ve biliyoruz ki anlatılanlar anlatılması gerekenlerin sadece bir kısmı.

İşin gerçeği şu ki, 19 yıldır iktidarda olan AK Parti gerektiğinde eleştirerek daha iyi hizmetler yapmasına katkı sağlayacak bir muhalefetten mahrum.

Başta CHP olmak üzere, ülke gerçekleri ile ilgili birtakım politikalar geliştirmek yerine suni gündemlerle uğraşan bir muhalefetimiz var.

İşini hakkıyla yapacak bir muhalefet olmadığı için de AK Parti, hemen her konuda adeta kendi kendisiyle yarışmak mecburiyetinde kalıyor.

Kendisiyle yarışmak zorunda kalan AK Parti'nin aynı zamanda muhalefet görevini de yaptığını söylemek biraz mübalağalı kaçsa da, gerçek bu. Muhalefet eksikliğine rağmen ülkemizde 19 yıldır sağlanan muhteşem gelişmeler, hakikaten şükredilmesi gereken bir durum.

Cumhurbaşkanımızın, CHP ve diğerlerine verdiği siyaset tüyoları, malum. 'Bizimle yarışacaksanız, yaptıklarımızın daha fazlasını yapacağınızı söylemeli ve insanları buna inandırmalısınız', bunlardan belki de en önemlisi.

Ancak bu kadar açıkça söylenmesine rağmen, CHP de diğerleri de böyle bir şeye yanaşmıyor, nedense.

Başarılı olabilmek için, yapılanların daha iyisini kendilerinin yapabileceğine insanları inandırması gereken muhalefet partilerinin bu türden vaatlere tevessül etmemesi, düşündürücü.

AK Parti daha uzunca bir süre kendisiyle yarışmaya devam edecek gibi.

Sorulması gerekli olan soru ise şu: Muhalefetin ama özellikle de CHP'nin, 'AK Parti ne yapıyorsa daha fazlasını yapacağı' şeklinde vaatlerde bulunamayışı, dostlarını kızdırma endişesinden mi kaynaklanıyor acaba!..