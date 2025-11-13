CANLI | Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor: AFAD peş peşe depremleri açıkladı!

Sındırgı’daki sismik hareketlilik sürerken AFAD, 07.55’te bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. 3.9 büyüklüğündeki bu son sarsıntı, yerin 13.06 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin merkez üssü 39.1681 enlemi ve 28.3197 boylamı olarak açıklandı.

08:05 13 Kasım 2025

ARDINDAN 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ SARSINTI DAHA

İlk depremin üzerinden birkaç dakika geçmeden bölge yeniden hareketlendi. Saat 06.20 ve 06.21'de kaydedilen iki ayrı sarsıntı 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. Her iki depremin de merkez üssü aynı koordinatlarda bulunuyor: 39.2356 enlemi ve 28.1722 boylamı.