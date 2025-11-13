CANLI | Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor: AFAD peş peşe depremleri açıkladı!
Son dakika haberleri... Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabaha sarsıntılarla uyandı. 06.16’da 4.7 ile başlayan deprem hareketliliği, 06.20 ve 06.21’de kaydedilen 4.2’lik sarsıntılarla sürdü. Artçıların hissedildiği bölgede AFAD, 07.45’te 4.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 13 Kasım sabahına yoğun sismik hareketlilikle uyandı. Kısa aralıklarla meydana gelen depremler hem bölgedeki hareketliliği artırdı hem de vatandaşlarda tedirginlik yarattı. AFAD'ın ardışık verileri, sabahın erken saatlerinde ilçede peş peşe bribirinden farklı sarsıntı kaydedildiğini ortaya koyuyor.
İşte Sındırgı'da yaşanan depremlere dair anlık tüm gelişmeler...
3.9’LUK BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ
Sındırgı’daki sismik hareketlilik sürerken AFAD, 07.55’te bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. 3.9 büyüklüğündeki bu son sarsıntı, yerin 13.06 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin merkez üssü 39.1681 enlemi ve 28.3197 boylamı olarak açıklandı.
DÖRDÜNCÜ DEPREM SABAH 07.45’TE YAŞANDI
Sındırgı’daki hareketlilik 07.45’te kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki dördüncü depremle devam etti.
ÇOK SAYIDA ARTÇI MEYDANA GELDİ
Ana ve orta büyüklükteki sarsıntıların ardından bölgede artçı hareketlilik sürdü. Sabah saatleri boyunca küçük ölçekli titreşimler aralıklarla kaydedildi.
ÜÇÜNCÜ SARSINTI
Sındırgı'daki hareketlilik 07.45'te kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki dördüncü depremle devam etti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede hissedilir bir titreşim yarattı.
ARDINDAN 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ SARSINTI DAHA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?
- Oysa herkes zararlı sanırdı! Sabah kahvesi görünmez bir kahraman mı? Kalp üzerindeki şaşırtıcı etkisi
- İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gülümsemenizin arkasındaki bilim! Ağız bakterilerinin mutluluk üzerindeki etkisi ne?
- Lezzet tuzağı mı şifa kaynağı mı? Bir porsiyonu bile önemli: Hurma hakkında bilmeniz gerekenler
- 2026 MEB TATİL TAKVİMİ | Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte başlayacak?
- Sinemalarda halk günü ne zaman? Halk günü sinema biletleri ne kadar?
- Kişilik testi: Timsah mı tekne mi? 3 saniyede burcunun gizli özelliklerini öğren
- Sadece bir lokma bile yeter! Gizli kilo sebebi: Bu saatten sonra ağzınıza bir şey koymayın
- Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?