CANLI | Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor: AFAD peş peşe depremleri açıkladı!

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 06:29 Güncelleme: 13.11.2025 08:40
Balıkesir’de peş peşe korkutan depremler!

Son dakika haberleri... Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabaha sarsıntılarla uyandı. 06.16’da 4.7 ile başlayan deprem hareketliliği, 06.20 ve 06.21’de kaydedilen 4.2’lik sarsıntılarla sürdü. Artçıların hissedildiği bölgede AFAD, 07.45’te 4.0 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 13 Kasım sabahına yoğun sismik hareketlilikle uyandı. Kısa aralıklarla meydana gelen depremler hem bölgedeki hareketliliği artırdı hem de vatandaşlarda tedirginlik yarattı. AFAD'ın ardışık verileri, sabahın erken saatlerinde ilçede peş peşe bribirinden farklı sarsıntı kaydedildiğini ortaya koyuyor.

İşte Sındırgı'da yaşanan depremlere dair anlık tüm gelişmeler...

CANLI ANLATIM
08:10 13 Kasım 2025

3.9’LUK BİR DEPREM DAHA KAYDEDİLDİ

Sındırgı’daki sismik hareketlilik sürerken AFAD, 07.55’te bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. 3.9 büyüklüğündeki bu son sarsıntı, yerin 13.06 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin merkez üssü 39.1681 enlemi ve 28.3197 boylamı olarak açıklandı.

08:08 13 Kasım 2025

DÖRDÜNCÜ DEPREM SABAH 07.45’TE YAŞANDI

Sındırgı’daki hareketlilik 07.45’te kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki dördüncü depremle devam etti. 

08:07 13 Kasım 2025

ÇOK SAYIDA ARTÇI MEYDANA GELDİ

Ana ve orta büyüklükteki sarsıntıların ardından bölgede artçı hareketlilik sürdü. Sabah saatleri boyunca küçük ölçekli titreşimler aralıklarla kaydedildi.

ANLIK DEPREM HAREKETLİLİĞİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

08:06 13 Kasım 2025

ÜÇÜNCÜ SARSINTI

Sındırgı'daki hareketlilik 07.45'te kaydedilen 4.0 büyüklüğündeki dördüncü depremle devam etti. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede hissedilir bir titreşim yarattı.

08:05 13 Kasım 2025

ARDINDAN 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ SARSINTI DAHA

İlk depremin üzerinden birkaç dakika geçmeden bölge yeniden hareketlendi. Saat 06.20 ve 06.21'de kaydedilen iki ayrı sarsıntı 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. Her iki depremin de merkez üssü aynı koordinatlarda bulunuyor: 39.2356 enlemi ve 28.1722 boylamı.
08:04 13 Kasım 2025

GÜNÜN İLK DEPREMİ 4.7 İLE KAYDEDİLDİ

Sabah 06.16'da meydana gelen ilk sarsıntı, günün seyrini belirleyen ana hareket oldu. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
