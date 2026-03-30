CANLI HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sarı alarm! Dev yağış dalgası günlerce sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen yağışlı hava nedeniyle aralarında Ankara’nın da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yeni haftayla birlikte birçok bölgede kuvvetli sağanak, rüzgar ve yer yer kar yağışı beklenirken; ulaşımda aksamalar, sel ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, yeni haftaya geniş alanları kapsayan yağışlı bir hava sistemiyle giriş yaptı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış etkisini gösteriyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA’DA FIRTINA ULAŞIMI VURDU
Marmara genelinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere günlük hayatı doğrudan etkiledi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren şiddetini hissettiren rüzgar nedeniyle birçok deniz otobüsü seferi iptal edilirken, sefer planlarında ciddi aksamalar yaşandı.
İDO SEFERLERİNDE İPTALLER DİKKAT ÇEKTİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı hatlarda planlanan seferlerini gerçekleştiremedi. Saat 08.30’da yapılması planlanan Bursa–Armutlu–Yenikapı–Kadıköy hattı ile 09.05’teki Kabataş–Kadıköy–Yenikapı–Armutlu–Bursa seferleri iptal edildi.
Yetkililer, iptallerin tamamen yolcu güvenliği gerekçesiyle alındığını vurgularken, hava koşullarının seyrine göre gün içinde yeni düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.
BUDO’DA SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da fırtınadan etkilenen işletmeler arasında yer aldı. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin saat 13.00’e kadar yapılamayacağı duyuruldu.
Kararın ardından çok sayıda yolcu alternatif ulaşım seçeneklerine yönelirken, iskelelerde yoğunluk oluştu.
YURT GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI YAĞIŞ DALGASI ETKİLİ OLUYOR
Meteorolojik verilere göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
17 İL İÇİN SARI KODLU KRİTİK UYARI
Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şu şekilde:
Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğine işaret ederken, özellikle ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, vatandaşların resmi uyarıları takip etmesini ve gerekli tedbirleri almasını istedi.