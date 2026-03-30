CANLI HAVA DURUMU | Meteoroloji'den sarı alarm! Dev yağış dalgası günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen yağışlı hava nedeniyle aralarında Ankara’nın da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yeni haftayla birlikte birçok bölgede kuvvetli sağanak, rüzgar ve yer yer kar yağışı beklenirken; ulaşımda aksamalar, sel ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, yeni haftaya geniş alanları kapsayan yağışlı bir hava sistemiyle giriş yaptı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış etkisini gösteriyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

30 Mart Pazartesi günü yurt genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin canlı gelişmeler haberimizde...

07:55

MARMARA’DA FIRTINA ULAŞIMI VURDU

Marmara genelinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere günlük hayatı doğrudan etkiledi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren şiddetini hissettiren rüzgar nedeniyle birçok deniz otobüsü seferi iptal edilirken, sefer planlarında ciddi aksamalar yaşandı.

İDO SEFERLERİNDE İPTALLER DİKKAT ÇEKTİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı hatlarda planlanan seferlerini gerçekleştiremedi. Saat 08.30’da yapılması planlanan Bursa–Armutlu–Yenikapı–Kadıköy hattı ile 09.05’teki Kabataş–Kadıköy–Yenikapı–Armutlu–Bursa seferleri iptal edildi.

Yetkililer, iptallerin tamamen yolcu güvenliği gerekçesiyle alındığını vurgularken, hava koşullarının seyrine göre gün içinde yeni düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

 

BUDO’DA SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

 

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) da fırtınadan etkilenen işletmeler arasında yer aldı. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin saat 13.00’e kadar yapılamayacağı duyuruldu.

Kararın ardından çok sayıda yolcu alternatif ulaşım seçeneklerine yönelirken, iskelelerde yoğunluk oluştu.

07:10

YURT GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI YAĞIŞ DALGASI ETKİLİ OLUYOR

Meteorolojik verilere göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

07:09

17 İL İÇİN SARI KODLU KRİTİK UYARI

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller şu şekilde:

Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğine işaret ederken, özellikle ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, vatandaşların resmi uyarıları takip etmesini ve gerekli tedbirleri almasını istedi.

07:08

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yapılan değerlendirmelerde yalnızca yağış değil, rüzgarın da risk oluşturabileceği vurgulandı. Özellikle Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu durumun çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Kuvvetli yağışların ise ani sel, su baskını ve heyelan gibi riskleri beraberinde getirebileceği belirtilirken, özellikle eğimli ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

07:07

DOĞU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ: KRİTİK UYARI

Meteoroloji’nin dikkat çektiği bir diğer önemli risk ise çığ tehlikesi oldu. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ riskinin sürdüğü bildirildi.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimleri ve kar erimelerinin bu riski artırabileceğine dikkat çekerken, özellikle dağlık bölgelerde bulunanların zorunlu olmadıkça riskli alanlardan uzak durması gerektiğini vurguluyor.

07:06

UÇUŞLARA HAVA ENGELİ: SEFERLER AKSADI

Olumsuz hava koşulları yalnızca karada değil, havada da etkisini gösterdi. İstanbul’da görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Bazı uçakların uzun süre havada tur attığı, yakıt durumu nedeniyle alternatif havalimanlarına yönlendirilen seferlerin olduğu öğrenildi. Yetkililer, 29-30 Mart tarihleri için uçuş kısıtlamaları ve iptallerin gündeme geldiğini açıkladı.

07:06

İSTANBUL’DA YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Megakent İstanbul’da da yağışın etkisi hissedildi. Kent genelinde aralıklarla etkisini artıran sağanak, hem yayaları hem de sürücüleri zor durumda bıraktı.

  • Avrupa Yakası’nda Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli’de vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, trafikte de yoğunluk yaşandı. Büyükçekmece’de rögar taşmaları ve su birikintileri meydana gelirken, bazı mahallelerde yollar adeta göle döndü.
  • Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy ve Ümraniye’de yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde Boğaz hattında oluşan yoğun sis de görüş mesafesini düşürdü.
07:05

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji’nin haftalık tahminlerine göre yağışlı hava etkisini sürdürecek. Salı günü bazı bölgelerde parçalı bulutlu hava görülse de, hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor.

Perşembe ve cuma günleri itibarıyla Türkiye genelinde yeniden etkili olacak yağışların, özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar sürecek sistemle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı da etkisini sürdürecek.

07:04

YETKİLİLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Açıklamalarda özellikle şu risklere dikkat çekildi:

Ani sel ve su baskınları
Ulaşımda aksamalar
Kuvvetli rüzgar kaynaklı hasarlar
Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde risk

Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve resmi uyarıları dikkate almaları istendi.

07:03

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

 

MARMARA’DA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

 

Marmara Bölgesi genelinde gökyüzü çok bulutlu olacak. Çanakkale ve Edirne dışında kalan illerde aralıklı sağanak yağış beklenirken, özellikle bölgenin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanakların zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

İlSıcaklıkHava Durumu
Çanakkale16°CÇok bulutlu
Edirne15°CÇok bulutlu
İstanbul11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kocaeli11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

 

EGE’DE BULUTLU HAVA, İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ

 

Ege Bölgesi’nde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken, kıyı kesimlerde yağış öngörülmüyor. Bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

İlSıcaklıkHava Durumu
Afyonkarahisar8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Denizli15°CÇok bulutlu
İzmir18°CÇok bulutlu
Muğla14°CÇok bulutlu
07:02

AKDENİZ’DE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİSİ

Akdeniz Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Doğu Akdeniz’in doğusunda sağanak yağışlar görülürken, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hatay ve çevresinde yağışların aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

İlSıcaklıkHava Durumu
Adana18°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
Antalya17°CParçalı ve çok bulutlu
Hatay17°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin18°CParçalı ve çok bulutlu

 

İÇ ANADOLU’DA YAĞMUR, YÜKSEKLERDE KAR İHTİMALİ

 

İç Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilecek. Başkent Ankara’da da gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.

İlSıcaklıkHava Durumu
Ankara8°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
Eskişehir8°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
Konya12°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
Nevşehir7°CParçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
07:01

BATI KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yağışlar etkisini gösterecek. Bölge genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İlSıcaklıkHava Durumu
Bolu8°CYağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar
Düzce12°CSağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Kastamonu12°CYağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak10°CSağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

 

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE ÇIĞ TEHLİKESİ

 

Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca bölgenin iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İlSıcaklıkHava Durumu
Amasya15°CParçalı bulutlu
Artvin14°CSağanak yağışlı, yüksekleri kar
Samsun15°CParçalı bulutlu
Trabzon13°CSağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur
07:00

DOĞU ANADOLU’DA KAR VE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların büyük bölümü yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

İlSıcaklıkHava Durumu
Erzurum8°CYağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar
Kars7°CZamanla kar yağışlı
Malatya13°CSağanak yağışlı
Van9°CYağmurlu, yüksekleri kar

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA SAĞANAK YAĞIŞ

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, diğer illerde de kısa süreli sağanak geçişleri etkili olacak.

İlSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır13°CSağanak yağışlı
Gaziantep13°CSağanak yağışlı
Siirt9°CSağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Şanlıurfa15°CSağanak yağışlı
