Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 07:10 Son Güncelleme: 30 Mart 2026 07:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen yağışlı hava nedeniyle aralarında Ankara’nın da bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yeni haftayla birlikte birçok bölgede kuvvetli sağanak, rüzgar ve yer yer kar yağışı beklenirken; ulaşımda aksamalar, sel ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye, yeni haftaya geniş alanları kapsayan yağışlı bir hava sistemiyle giriş yaptı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış etkisini gösteriyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. 30 Mart Pazartesi günü yurt genelinde etkili olan hava koşullarına ilişkin canlı gelişmeler haberimizde...