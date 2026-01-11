CANLI | İstanbul'a yoğun kar geliyor! Meteoroloji'den 68 ile sarı kodlu alarm | Haritaya yansıdı o saatlere dikkat
Ocak ayının ortasında Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Soğuk hava için uyarılar art arda gelirken, İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgâr etkili oldu. Akşam saatleri için ise kent genelinde kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 68 ilde sarı kodlu uyarı verirken, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu da yayımladı. Paylaşılan haritada, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yurt genelinde uyarılar peş peşe gelirken, İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatleri için kent genelinde kar yağışı uyarısı yapılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 68 ilde sarı kodlu alarm verdi.
SICAKLIK DÜŞECEK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
68 İLE SARI KODLU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 68 ile sarı kodlu alarm verdi. İşte uyarı yapılan o iller:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi bekleniyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve olası buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını isterken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulundu.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde(İzmir ve Manisa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KAYSERİ -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhene ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ağrı, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivrisinekler buraya giremiyor! İzlanda’nın hava koşulları buna izin vermiyor
- Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…
- Astronotlar dünyaya dönüyor! NASA istasyonda ilk kez acil tahliye başlattı
- Osmanlı mutfağının şifa kaynağı! Kızılcık etkisi: C vitamini, antioksidan zengini
- Kedi nüfusu en yüksek ülke açıklandı: ABD ilk sırada Türkiye ise…
- Arkeologlar verileri açıkladı: Dünyanın en eski zehirli oku tam 60 bin yıllık
- TDV çeyiz yardımı detayları belli oldu! Gençlere 500 bin TL destek: Başvurular 13 Mart’ta
- 10 - 16 Ocak A101 katalog: İndirimli aktüel ürünlerde haftanın yıldızları belli oldu
- Antalya'da kura heyecanı sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: İlk teslimat 2027'de
- Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da sağanak alarmı: Kuvvetli yağış megakenti sardı
- Köpekler gizlice dinleyerek öğreniyor! Kelime tanıma başarıları yüzde 80 çıktı
- Kıyafetlerinizi metal askıdan kurtarın! Hem deliyor hem pas lekesi yapıyor