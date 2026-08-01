CANLI | Orman yangınlarıyla topyekün mücadele! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Alevler bir bir kontrol altına alınıyor
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda yangının kontrol altına alındığını açıklarken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise Susurluk'taki yangına ilişkin son durumu paylaştı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadelesini sürdürüyor.
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, İzmir ve Mersin başta olmak üzere yangın bölgelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, kritik noktalarda yoğun çalışma yürütülüyor.
AHaber.com.tr, yurdun dört bir yanında yaşanan orman yangınlarını anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
BAŞKAN AKIN CANLI YAYIN SIRASINDA YARALANDI
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti.
Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başkan Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları ise 171 araç, 522 personelle aralıksız devam ediyor.
BALIKESİR'DE ALEVLERLE ZAMAN YARIŞI! MÜCADELE GECE BOYU SÜRÜYOR
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasının ardından da karadan müdahale aralıksız sürüyor. Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi.
Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahalleleri çevresinde etkisini sürdüren yangında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe belediyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Orman Genel Müdürlüğü'ne su ikmali sağlarken, yerleşim alanlarını tehdit eden alevlere karşı söndürme ve koruma çalışmalarına gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe belediyelerine ait toplam 16 araç ve 52 personel görev yapıyor.
Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangının Kepsut istikametine doğru ilerlediğini belirterek, "Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece havanın biraz soğuması ve nem oranının yükselmesiyle yangının enerjisinin düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Gömeç'teki yangın bölgesinde ise soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ustaoğlu, yangının 2 kişinin kaynak yapması sırasında çıktığını belirterek, "Bir ihmalin sonucunun ne olduğunu hep beraber görüyoruz. İhmali olanlar da adalet önünde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
Susurluk'taki yangına tüm kurumların seferber olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Rüzgarın şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, araçlarımız ve personelimiz fedakarca mücadele ediyor. Temennimiz yangını bir an önce kontrol altına alarak bu süreci sonlandırmak. Başta orman teşkilatımız olmak üzere itfaiyecilerimize, vatandaşlarımıza ve görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Vali Ustaoğlu, Yıldız, Gökçeağaç ve Bozen mahallelerinin tahliyesine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Yangına yönelik söndürme çalışmaları gece boyunca karadan yoğun şekilde devam ediyor.
BAKAN YUMAKLI'DAN YANGIN MÜJDESİ! PEŞ PEŞE KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki ve İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Alevlere karşı mücadelenin sürdüğünü aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:
"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde Antalya/Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla/Fethiye-Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir/Gömeç ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın/Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir/Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."