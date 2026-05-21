8. Etnospor Kültür Festivali heyecanı! Birbirinden özel ücretsiz etkinlikler | İşte 4 günlük etkinlik takvimi
Dünya Etnospor Birliği’nin organize ettiği Etnospor Kültür Festivali, bu sene 8. defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. 21-24 Mayıs günleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hayat bulacak olan organizasyon; köklü spor dallarını, kültürel zenginlikleri ve toplumsal değerleri bir araya getirerek ziyaretçilerine çok yönlü bir deneyim vadediyor. Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. İşte etkinlik takvimi...
Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE NASIL GİDİLİR?
Metro ile ulaşım: M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı kullanılarak Atatürk Havalimanı durağında inilmesi gerekiyor. Durak çıkışındaki ring servisleriyle festival alanına doğrudan ulaşım sağlanabiliyor.
Marmaray ile ulaşım: Marmaray'ın Yeşilyurt durağında indikten sonra yönlendirme tabelaları takip edilerek yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş sonrası askeriye giriş kapısından festival alanına ulaşılabiliyor.
KİMLER SAHNE ALACAK?
Etnospor Kültür Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, müzik toplulukları ve kültürel performanslarla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Festivalde bu yıl Kazak sanatçı Dimash, Japonya'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır'dan Tennure sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan'dan Jetisu Sazı, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, Azerbaycan'dan Natiq Ritim Grubu, Nuray Şuşalı Hacızade, Gagavuz Türklerinden Kolay Sesler, Başkurtlardan Ay Yola, İspanya'dan Vigüela, Kırgızistan'dan Salamat Sadykova, Shanyrak Etno Müzik Topluluğu, Fadıl Aydın, Resul Aydemir, Grup Nefes, Ekin Uzunlar, Kıraç, Türk Telekom Ana Sahnesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
Aile Çadırı söyleşilerinde Erhan Afyoncu, Musti Kusti, Hatice Kübra Tongar, Sertaç Abi, Saniye Bencik Kangal, Altay Cem Meriç, Kemal Sayar ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle bir araya gelecek.
Festival alanında ayrıca geleneksel halk dansları ekipleri, sokak gösterileri, sokak müzikleri, sahne performansları ve kültürel etkinlikler gün boyunca devam edecek.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ
21 Mayıs Perşembe
|Saat
|Etkinlik
|Alan
|11.00 – 12.30
|Açılış Programı
|Atlı Sporlar Sahası
|12.00 – 19.00
|Atlı Sporlar Gösterileri
|Atlı Sporlar Sahası
|09.00 – 19.00
|Okçuluk Aktiviteleri
|Okçuluk Alanları
|09.00 – 19.00
|Binicilik Aktiviteleri
|Atlı Sporlar Alanı
|12.00 – 18.00
|Güreş Gösterileri
|Güreş Sahası
|09.00 – 19.00
|Dayanışma Obası
|Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri
|09.00 – 19.00
|Bölgesel Kültür Tanıtımları
|Kültürel Çadır Alanları
|09.00 – 19.00
|Etnospor Müzesi
|Fotoğraf Sergisi
|09.00 – 19.00
|Gösteri ve Konserler
|Han Çadırı
|09.00 – 19.00
|Sanat Atölyeleri
|Atölye Alanları
|09.00 – 19.00
|Sahne Etkinlikleri ve Konserler
|Ana Sahne / Han Çadırı Önü
|10.00 – 19.00
|Çocuk Sanat Atölyeleri
|Çocuk Obası
|09.00 – 19.00
|Sergi ve Atölyeler
|Han Çadırı
|09.00 – 19.00
|Çocuk Şenlikleri
|Çocuk Şenlik Alanı
|09.00 – 19.00
|Etnopark Aktiviteleri
|Etnopark Alanı
|09.00 – 19.00
|Geleneksel Çocuk Oyunları
|Çocuk Oyun Alanı
|09.00 – 19.00
|Evrensel Tatlar
|Evrensel Tatlar Alanı
|09.00 – 19.00
|İkramlar
|—
|09.00 – 19.00
|Dünya Kahveleri
|YTB Kahve İkram Alanı
|19.00 – 21.00
|Ekin Uzunlar Konseri
|Konser Alanı