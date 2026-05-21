8. Etnospor Kültür Festivali heyecanı! Birbirinden özel ücretsiz etkinlikler | İşte 4 günlük etkinlik takvimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya Etnospor Birliği’nin organize ettiği Etnospor Kültür Festivali, bu sene 8. defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. 21-24 Mayıs günleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hayat bulacak olan organizasyon; köklü spor dallarını, kültürel zenginlikleri ve toplumsal değerleri bir araya getirerek ziyaretçilerine çok yönlü bir deneyim vadediyor. Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. İşte etkinlik takvimi...

Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler, festival alanında yer alacak.

09:05

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'NE NASIL GİDİLİR?

Metro ile ulaşım: M1A Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı kullanılarak Atatürk Havalimanı durağında inilmesi gerekiyor. Durak çıkışındaki ring servisleriyle festival alanına doğrudan ulaşım sağlanabiliyor.

Marmaray ile ulaşım: Marmaray'ın Yeşilyurt durağında indikten sonra yönlendirme tabelaları takip edilerek yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş sonrası askeriye giriş kapısından festival alanına ulaşılabiliyor.

09:04

KİMLER SAHNE ALACAK?

Etnospor Kültür Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, müzik toplulukları ve kültürel performanslarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde bu yıl Kazak sanatçı Dimash, Japonya'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır'dan Tennure sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan'dan Jetisu Sazı, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, Azerbaycan'dan Natiq Ritim Grubu, Nuray Şuşalı Hacızade, Gagavuz Türklerinden Kolay Sesler, Başkurtlardan Ay Yola, İspanya'dan Vigüela, Kırgızistan'dan Salamat Sadykova, Shanyrak Etno Müzik Topluluğu, Fadıl Aydın, Resul Aydemir, Grup Nefes, Ekin Uzunlar, Kıraç, Türk Telekom Ana Sahnesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Aile Çadırı söyleşilerinde Erhan Afyoncu, Musti Kusti, Hatice Kübra Tongar, Sertaç Abi, Saniye Bencik Kangal, Altay Cem Meriç, Kemal Sayar ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Festival alanında ayrıca geleneksel halk dansları ekipleri, sokak gösterileri, sokak müzikleri, sahne performansları ve kültürel etkinlikler gün boyunca devam edecek.

09:00

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ

21 Mayıs Perşembe

Saat Etkinlik Alan
11.00 – 12.30 Açılış Programı Atlı Sporlar Sahası
12.00 – 19.00 Atlı Sporlar Gösterileri Atlı Sporlar Sahası
09.00 – 19.00 Okçuluk Aktiviteleri Okçuluk Alanları
09.00 – 19.00 Binicilik Aktiviteleri Atlı Sporlar Alanı
12.00 – 18.00 Güreş Gösterileri Güreş Sahası
09.00 – 19.00 Dayanışma Obası Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri
09.00 – 19.00 Bölgesel Kültür Tanıtımları Kültürel Çadır Alanları
09.00 – 19.00 Etnospor Müzesi Fotoğraf Sergisi
09.00 – 19.00 Gösteri ve Konserler Han Çadırı
09.00 – 19.00 Sanat Atölyeleri Atölye Alanları
09.00 – 19.00 Sahne Etkinlikleri ve Konserler Ana Sahne / Han Çadırı Önü
10.00 – 19.00 Çocuk Sanat Atölyeleri Çocuk Obası
09.00 – 19.00 Sergi ve Atölyeler Han Çadırı
09.00 – 19.00 Çocuk Şenlikleri Çocuk Şenlik Alanı
09.00 – 19.00 Etnopark Aktiviteleri Etnopark Alanı
09.00 – 19.00 Geleneksel Çocuk Oyunları Çocuk Oyun Alanı
09.00 – 19.00 Evrensel Tatlar Evrensel Tatlar Alanı
09.00 – 19.00 İkramlar
09.00 – 19.00 Dünya Kahveleri YTB Kahve İkram Alanı
19.00 – 21.00 Ekin Uzunlar Konseri Konser Alanı
08:59

22 MAYIS CUMA

 

Saat Etkinlik Alan
09.00 – 19.00 Atlı Sporlar Gösterileri Atlı Sporlar Sahası
09.00 – 19.00 Okçuluk Aktiviteleri Okçuluk Alanları
09.00 – 19.00 Binicilik Aktiviteleri Atlı Sporlar Alanı
12.00 – 18.00 Güreş Gösterileri Güreş Sahası
09.00 – 19.00 Dayanışma Obası Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri
09.00 – 19.00 Bölgesel Kültür Tanıtımları Kültürel Çadır Alanları
09.00 – 19.00 Etnospor Müzesi Fotoğraf Sergisi
09.00 – 19.00 Gösteri ve Konserler Han Çadırı
09.00 – 19.00 Sanat Atölyeleri Atölye Alanları
09.00 – 19.00 Sahne Etkinlikleri ve Konserler Ana Sahne / Han Çadırı Önü
09.00 – 19.00 Çocuk Sanat Atölyeleri Çocuk Obası
09.00 – 19.00 Sergi ve Atölyeler Han Çadırı
09.00 – 19.00 Çocuk Şenlikleri Çocuk Şenlik Alanı
09.00 – 19.00 Etnopark Aktiviteleri Etnopark Alanı
09.00 – 19.00 Geleneksel Çocuk Oyunları Çocuk Oyun Alanı
09.00 – 19.00 Evrensel Tatlar Evrensel Tatlar Alanı
09.00 – 19.00 İkramlar
09.00 – 19.00 Dünya Kahveleri YTB Kahve İkram Alanı
19.00 – 21.00 Kıraç Konseri Konser Alanı
08:58

23 MAYIS CUMARTESİ

Saat Etkinlik Alan
10.00 – 20.00 Atlı Sporlar Gösterileri Atlı Sporlar Sahası
10.00 – 20.00 Okçuluk Aktiviteleri Okçuluk Alanları
10.00 – 20.00 Binicilik Aktiviteleri Atlı Sporlar Alanı
12.00 – 18.00 Güreş Gösterileri Güreş Sahası
10.00 – 20.00 Dayanışma Obası Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri
10.00 – 20.00 Bölgesel Kültür Tanıtımları Kültürel Çadır Alanları
10.00 – 19.00 Etnospor Müzesi Fotoğraf Sergisi
10.00 – 20.00 Gösteri ve Konserler Han Çadırı
10.00 – 20.00 Sanat Atölyeleri Atölye Alanları
10.00 – 20.00 Sahne Etkinlikleri ve Konserler Ana Sahne / Han Çadırı Önü
10.00 – 20.00 Çocuk Sanat Atölyeleri Çocuk Obası
10.00 – 20.00 Sergi ve Atölyeler Han Çadırı
10.00 – 20.00 Çocuk Şenlikleri Çocuk Şenlik Alanı
10.00 – 20.00 Etnopark Aktiviteleri Etnopark Alanı
10.00 – 20.00 Geleneksel Çocuk Oyunları Çocuk Oyun Alanı
10.00 – 20.00 Evrensel Tatlar Evrensel Tatlar Alanı
10.00 – 20.00 İkramlar
10.00 – 20.00 Dünya Kahveleri YTB Kahve İkram Alanı
20.00 – 21.00 Dimash Qudaibergen Konseri Konser Alanı
08:57

24 MAYIS PAZAR

 

Saat Etkinlik Alan
10.00 – 20.00 Atlı Sporlar Gösterileri Atlı Sporlar Sahası
10.00 – 20.00 Okçuluk Aktiviteleri Okçuluk Alanları
10.00 – 20.00 Binicilik Aktiviteleri Atlı Sporlar Alanı
13.00 – 18.00 Güreş Gösterileri Güreş Sahası
10.00 – 20.00 Dayanışma Obası Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri
10.00 – 20.00 Bölgesel Kültür Tanıtımları Kültürel Çadır Alanları
10.00 – 19.00 Etnospor Müzesi Fotoğraf Sergisi
10.00 – 20.00 Gösteri ve Konserler Han Çadırı
10.00 – 20.00 Sanat Atölyeleri Atölye Alanları
10.00 – 20.00 Sahne Etkinlikleri ve Konserler Ana Sahne / Han Çadırı Önü
11.00 – 20.00 Çocuk Sanat Atölyeleri Çocuk Obası
10.00 – 20.00 Sergi ve Atölyeler Han Çadırı
10.00 – 20.00 Çocuk Şenlikleri Çocuk Şenlik Alanı
10.00 – 20.00 Etnopark Aktiviteleri Etnopark Alanı
10.00 – 20.00 Geleneksel Çocuk Oyunları Çocuk Oyun Alanı
10.00 – 20.00 Evrensel Tatlar Evrensel Tatlar Alanı
10.00 – 20.00 İkramlar
10.00 – 20.00 Dünya Kahveleri YTB Kahve İkram Alanı
20.00 – 21.00 Ay Yola Konseri Konser Alanı
08:50

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin yanı sıra şu ülkeler yer alacak:

Japonya, Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İspanya, Litvanya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Filistin, Bosna Hersek, Cezayir, Fas

Gagavuz Türkleri, Başkurtlar ve Türkmen kültürü de organizasyonda katılımcılarla buluşacak.

08:30

AİLE ODAKLI DENEYİM ALANLARI

Festival kapsamında oluşturulan özel alanlar, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkat çekiyor.

Ailelerin birlikte deneyimleyebileceği etkinlikler, ortak hafıza ve aidiyet duygusunu güçlendiren bir yapı sunuyor.

Etnospor Kültür Festivali, yalnızca bir etkinlik değil; kültürel sürekliliği destekleyen, toplumsal hafızayı canlı tutan ve geleneksel değerleri geleceğe taşıyan güçlü bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek organizasyon, ziyaretçilerini gelenekle yeniden bağ kurmaya davet ediyor.

ÇOCUK OYUN ALANLARI VE OYUN HAKKI

Festivalde çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlandı.

Çocukların oynayarak öğrenmesinin, geleneksel oyunlarla tanışmasının ve kültürel değerlerle bağ kurmasının önemsendiği etkinlikte, çocuklara yönelik onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.

"Oynamak her çocuğun hakkıdır." anlayışıyla hareket edilen organizasyon, çocukların güvenli, eğitici ve kültürel olarak zengin bir ortamda buluşmasını önemsiyor.

08:15

ÜCRETSİZ DENEYİM FIRSATLARI

8. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar, yöresel tatlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.

08:00

DÜNYA KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GELİYOR

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl 8. kez ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunacak.

Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürüyor.

GELENEĞİN BİRİKİMİ BUGÜNÜN DENEYİMİ

Etnospor Kültür Festivali, klasik bir etkinlik olmanın haricinde ziyaretçilerini aktif katılıma davet ediyor.

Geleneksel sporlar ve oyunlar, sahne sanatları, el sanatları ve gastronomi alanlarında sunulan içerikler; geleneğin birikimini bugünün deneyimiyle buluşturuyor.

Katılımcılar, okçuluk ve binicilik gibi geleneksel sporları birebir deneyimleyebilecek; atölye alanlarında ise üretimin parçası olarak kültürel mirasla doğrudan temas kurabilecek. Festival alanı, izlenen değil yaşanan bir kültür atmosferine dönüşecek.

