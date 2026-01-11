CANLI | Meteoroloji'den 42 ile sarı kodlu alarm! İstanbul'da beklenen kar başladı

21:35 11 Ocak 2026

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran hava şartları sebebiyle eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Kararın ardından A Haber ekranlarına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hava durumuna ilişkin kritik değerlendirmeler yaparak kar yağışının yoğunlaşacağı saatlere dikkat çekti ve vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

İSTANBUL'DA 06.00'YA DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Karın düşmesi için zaten sıcaklık değerlerinin belli seviyelere inmesi gerekiyor. Şu an İstanbul’da sıcaklık 3 ile 4 derece arasında. Yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağış, sulu sepken diye adlandırdığımız, zaman zaman kar topakları şeklinde olan bir yağış türüne dönmeye başlayacak. Sıcaklıklar biraz daha aşağı inecek; 0 ile 2 dereceye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuzeyden bir sarkma var. Kuzeyden sarkan bu soğuk havanın etkisiyle sıcaklığın düşmesi birkaç saat daha alacak.

Bu gece boyunca İstanbul’da karla karışık yağmur, sulu sepken ve kar topakları şeklinde yağışları görmeye devam edeceğiz. Sabahın ilk saatleriyle birlikte kar daha çok havada görülmeye başlayacak. İlerleyen saatlerde ise özellikle yüksek kesimlerden başlayarak karın zeminde tutması bekleniyor. Yaklaşık olarak kıyıdan uzak, 50–100 metrenin üzerindeki rakımlarda kar zeminde tutacak.

Şu anda deniz kıyısındayız ve deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Deniz kıyısına yakın yerlerde günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğleden sonra, belki 5 santimetreye kadar kar yağışı olabilir. Deniz, bu 10 derecelik sıcaklığıyla ortamı bir miktar yumuşatıyor. Ancak yukarı kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar zeminde tamamen tutmuş olacak. Kar yağışı aralıklarla devam edecek; zaman zaman geçişler şeklinde görülecek. İstanbul yarın gün boyu aralıklarla kar yağışlı olacak. Yani İstanbul yarın beyaza bürünecek.

Geçtiğimiz hafta, ayın başındaki duruma benzer bir tablo söz konusu. Kuzeyli sistem etkisini pazartesi gecesi ve salı sabahının ilk saatlerinde daha da artıracak. Yarın gece sıcaklıklar -2, -3 derecelere kadar düşecek. Bu durum buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek. Bu da ulaşım ve okullar açısından risk oluşturuyor. Nitekim okullar da geçtiğimiz saatlerde tatil edildi.

Bu kar yağışı salı günü de aralıklarla devam edecek. Çarşambadan sonra ise kar yağışı etkisini kaybetmeye başlayacak ve sıcaklıklar tekrar yükselecek. İstanbul için genel tablo bu.

Önceki gün yaşanan fırtınayla birlikte perşembe günü ve sonrasında sıcak cephe geçişleri oldu. Bu sıcak cepheyle birlikte yağmur ve özellikle lodosla esen kuvvetli rüzgâr etkiliydi. Ardından bugün öğle saatlerinden itibaren bir soğuk cephe geçti. Şu anda o soğuk cephenin bıraktığı yağışın etkisi altındayız. Bunun ardından da meteorolojide “oklüzyon” diye adlandırdığımız bir yapı geliyor. Oklüzyon, soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayıp altından girerek havayı yukarı kaldırması ve yoğun yağış oluşturmasıdır. Oklüzyon cephe üzerimize geldiğinde yağış tamamen kara dönecek.

"SABAH 06.00'DAN İTİBAREN KAR YAĞIŞINI DAHA NET GÖRECEĞİZ"

Özellikle sabah saat 06.00’dan itibaren kar yağışını daha net göreceğiz. Gece ilerleyen saatlerde sulu sepken ve yer yer kar görülebilir. Ancak asıl etkili kar yağışı yarın gün içinde olacak.

Güney ilçelerde sistemin etkisi biraz daha geç hissediliyor. Kuzeyde yer alan Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Başakşehir, Ümraniye ve Şile gibi ilçelerde kar yağışı daha yoğun olacak. Ancak Kağıthane, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkez ilçelerde de karın zeminde tutması bekleniyor.

Deniz suyu sıcaklığı İstanbul’da kar yağışı açısından çok önemli bir faktör. Bazı sistemlerde kar Çatalca’ya kadar gelir, şehir merkezinde karla karışık yağmura döner, ardından Sakarya ve Düzce taraflarında tekrar kara dönüşür. Bu kez deniz suyu sıcaklıkları da düşmüş durumda. Bu nedenle İstanbul’un birçok ilçesinde yarın kar zeminde tutacak.

Kar yağışı sabah 09.00’dan itibaren giderek artacak ve gün boyu devam edecek. Tatil kararı isabetli oldu. İstanbul beyaza bürünecek. Bu yağışlar baraj dolulukları açısından da son derece önemli. Uzun bir kurak dönemden geçtik ve bu tür yağışlara ülke genelinde ihtiyaç var.

Sistem doğuya doğru ilerledikçe Ankara’da da yarın etkili bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri, Marmara’nın güneyi; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevreleri yoğun yağış alacak. Doğu Anadolu’da ise kar yağışıyla birlikte çığ riski artacak. Özellikle yeni kar yağışından sonraki 24–48 saatlik dönem çığ açısından oldukça risklidir.

Son olarak, ay başından bu yana atmosferde çok hızlı geçişler yaşanıyor. Bu durum, atmosferin iklim değişikliğiyle birlikte daha hareketli hale geldiğini gösteriyor. Sıcaklık farkları arttıkça rüzgârlar, cephe sistemleri ve fırtınalar daha sık ve daha hızlı geçişler yapıyor. Bu da bir gün sıcak, bir gün soğuk gibi ani değişimlere yol açıyor."