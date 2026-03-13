CANLI YAYIN

CANLI | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.35'te gerçekleşen deprem Samsun ve çevre illerde hissedildi. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada sahada çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.35'te gerçekleşen deprem 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AHaber CANLI YAYIN

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

04:19

DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. 

"4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN 40 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Depremin teknik boyutuna değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti. 5,5 büyüklüğündeki deprem oldukça hassas çünkü 4 büyüklüğünü geçtiği için en az 30-40 kat daha fazla bir enerjiye sahip. Özellikle kırsal kesimde yıkımlar veya hasarlar olmuş olabilir; bunu ilerleyen saatlerde AFAD verileriyle göreceğiz" ifadelerini kullandı. Sarsıntının neden bu kadar geniş bir alanda hissedildiğini açıklayan Ersoy, "Zemine ve depremin sığ olmasına bağlı olarak sarsıntı geniş bir alana yayıldı. 
Ankara'dan bile hissedilmiş olması olası" sözleriyle aktardı.

YUMUŞAK ZEMİN TEHLİKEYİ ARTIRIYOR: "DALGALAR ÇÜRÜK ZEMİNİ SEVMEZ"

Sarsıntının şiddetini artıran zemin faktörüne dikkat çeken Ersoy, "Fay üzerindeki yerleşim alanlarının altında alüvyon gibi gevşek topraklar varsa buralardaki yapılar daha çok etkilenir. Deprem dalgaları bu gevşek, çürük zemini sevmez; buralardan hızlı geçemez, yavaşlar ve şiddet artması meydana gelebilir. Yıkımlar da genellikle bu sebeple yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Derinliğin 6,37 km ile yüzeye çok yakın olmasının etkisini vurgulayan Ersoy, yapı stoğunun önemine işaret etti.

BÖLGEDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği "daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "1942'de Tokat Erbaa-Niksar depremi yaşandı ve o zaten çok büyük bir depremdi. 1942'den sonra aynı yerde çok büyük bir depremi normalde beklemeyiz çünkü o enerjiyi henüz toplamadı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde en az bir 150 yıl geçmesi gerekir" sözlerini kaydetti. 1942’den bu yana yaklaşık 80 yıl geçtiğini hatırlatan Ersoy, "Büyük deprem oluşturacak enerji bu sürede birikmez. İstanbul'da 250 yılı dolduran bir süre olduğu için Marmara’da bekliyoruz diyebiliyoruz ancak bu bölge için aynı durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"NİKSAR BİR KAVŞAK NOKTASI, ARÇILARI İZLEMEK GEREK"

Bölgenin jeolojik yapısını bir "kavşak noktasına" benzeten Ersoy, "Niksar’da Kuzey Anadolu Fayı dallanıyor. Bu deprem, birbirine paralel üç fay zonunun en kuzeyinde meydana geldi. 1942 depreminin olduğu fay üzerinde gerçekleştiği için 7 büyüklüğünde bir deprem ihtimalini düşük görüyorum ama 5,5 büyüklüğündeki depremlerin bu tür fay dallanmalarında meydana gelmesi normal" sözleriyle durumu özetledi. Panik halindeki vatandaşlara seslenen Ersoy, "Normal şartlar altında büyük bir deprem beklemiyorum. Arada kırılmamış ikincil faylar bu büyüklükte sarsıntılar üretebilir ancak daha büyüğünü iddia etmek riskli olur" diyerek sözlerini tamamladı. 

04:09

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OLUMSUZ İHBAR BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Tokat'taki depreme ilişkin yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini ve bölgede tarama çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bakan Çiftçi; "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. 

04:06

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, A Haber'e yaptığı açıklamada sahada çalışmaların başlatıldığını belirterek şuan için olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti. 
04:02

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

A Haber muhabiri Murat Onur, deprem anında yaşanan son durumu aktardı. 

Deprem anında yaşadıklarını ve sarsıntının boyutunu anlatan A Haber muhabiri Murat Onur, "Hepimizi yattığımız yataklardan ayağa kaldıran bir depremdi, oldukça fazla hissedildi. Arabaların dışarıda alarmlarının çaldığını duyduk. Yatağın adeta bir beşik gibi gidip geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı. Depremin süresinin kısa ancak etkisinin çok güçlü olduğunu belirten Onur, "Deprem alttan çok güçlü bir şekilde bir vurdu ve hemen etkisi kayboldu. Ama o vurma şiddeti o kadar güçlüydü ki evin içerisinde lambalar sallandı, vitrinlerdeki bardakların şıngır şıngır oynadığını gördük." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.


SAHUR VAKTİ PANİK: AİLELER ÇOCUKLARIYLA DIŞARI ÇIKTI


Sarsıntının ardından vatandaşların yaşadığı korkuya değinen Murat Onur, "Tam da sahur vakti yaklaşıyordu, depremle birlikte insanların, özellikle çocuklarını alan ailelerin dışarı çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Ev halkının hala elinin ayağının titrediğini söylemekte fayda var." dedi. Niksar’ın deprem geçmişine de dikkat çeken Onur "Geçmiş dönemlere baktığımızda Niksar’da çok büyük depremler yaşandı, üzerinden 80-100 yıl geçti ve bölgede yeni fay hatlarında deprem bekleniyordu. Bu gece olan deprem hepimizi oldukça fazla korkuttu." ifadelerini kullandı.


ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının sadece Tokat ile sınırlı kalmadığını belirten Murat Onur, "Samsun’da, Amasya’da ve çevre ilçelerin hemen hemen hepsinde bu deprem güçlü bir şekilde hissedildi. Samsun’daki arkadaşlarımız da sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini ilettiler." şeklinde konuştu. Bölgedeki son duruma dair umut verici bilgiler de paylaşan Onur, "Şu an itibarıyla bölgede bir olumsuzluğun olmadığını söyleyebilirim ancak AFAD ekipleri teyakkuza geçmiş durumda. Herhangi bir yıkım, çatlama veya hasar oluşup oluşmadığına dair tespitler yapılacak." sözlerini kullandı. 

04:00

AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi. 
03:35

TOKAT'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.35'te gerçekleşen deprem Samsun ve çevre illerden de hissedildi. 

TarihSaatEnlemBoylamDerinlik (km)TürBüyüklükYer
2026-03-1303:35:1340.6733336.816116.37MW5.5Niksar (Tokat)
2026-03-1303:07:0938.1102828.9488911.54ML2.3Buldan (Denizli)
2026-03-1302:55:0638.5605630.623336.96ML0.9Şuhut (Afyonkarahisar)
2026-03-1302:24:3839.0400025.9955611.15ML1.8Ege Denizi - 49.17 km Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-1301:43:0939.1594428.342226.76ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1301:39:1938.4975035.076947.00ML1.0Ürgüp (Nevşehir)
2026-03-1301:31:1139.1827828.270568.58ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1301:21:2038.5247238.035837.01ML1.4Yazıhan (Malatya)
2026-03-1301:19:0039.2086128.220837.00ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1301:17:0339.1136128.177227.00ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1300:41:0139.1227828.157507.00ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1300:36:4039.1177828.169726.81ML2.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1300:32:4638.1038936.561396.99ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-1300:02:3639.4080628.816947.02ML1.4Dursunbey (Balıkesir)
2026-03-1223:58:5538.2519438.1227811.64ML2.2Yeşilyurt (Malatya)
2026-03-1223:49:1239.3700039.938337.01ML1.2Pülümür (Tunceli)
2026-03-1223:29:0238.0866728.951119.71ML1.0Buldan (Denizli)
2026-03-1223:22:4636.9641728.911678.19ML1.1Köyceğiz (Muğla)
2026-03-1223:18:5939.0336132.573896.96ML1.0Haymana (Ankara)
2026-03-1222:57:3639.1825028.237226.25ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1222:57:3138.4952831.836947.02ML1.1Ilgın (Konya)
2026-03-1222:57:0438.2830638.199445.30ML1.4Yeşilyurt (Malatya)
2026-03-1222:29:2237.7208335.386945.87ML2.1Yahyalı (Kayseri)
2026-03-1222:12:5939.3844427.907509.69ML1.1Altıeylül (Balıkesir)
2026-03-1222:08:3638.4169437.222787.00ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-03-1221:55:5439.1602828.274447.10ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
Ahaber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın