CANLI | AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

"4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN 40 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Depremin teknik boyutuna değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti. 5,5 büyüklüğündeki deprem oldukça hassas çünkü 4 büyüklüğünü geçtiği için en az 30-40 kat daha fazla bir enerjiye sahip. Özellikle kırsal kesimde yıkımlar veya hasarlar olmuş olabilir; bunu ilerleyen saatlerde AFAD verileriyle göreceğiz" ifadelerini kullandı. Sarsıntının neden bu kadar geniş bir alanda hissedildiğini açıklayan Ersoy, "Zemine ve depremin sığ olmasına bağlı olarak sarsıntı geniş bir alana yayıldı.

Ankara'dan bile hissedilmiş olması olası" sözleriyle aktardı.

YUMUŞAK ZEMİN TEHLİKEYİ ARTIRIYOR: "DALGALAR ÇÜRÜK ZEMİNİ SEVMEZ"

Sarsıntının şiddetini artıran zemin faktörüne dikkat çeken Ersoy, "Fay üzerindeki yerleşim alanlarının altında alüvyon gibi gevşek topraklar varsa buralardaki yapılar daha çok etkilenir. Deprem dalgaları bu gevşek, çürük zemini sevmez; buralardan hızlı geçemez, yavaşlar ve şiddet artması meydana gelebilir. Yıkımlar da genellikle bu sebeple yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Derinliğin 6,37 km ile yüzeye çok yakın olmasının etkisini vurgulayan Ersoy, yapı stoğunun önemine işaret etti.

BÖLGEDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği "daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "1942'de Tokat Erbaa-Niksar depremi yaşandı ve o zaten çok büyük bir depremdi. 1942'den sonra aynı yerde çok büyük bir depremi normalde beklemeyiz çünkü o enerjiyi henüz toplamadı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde en az bir 150 yıl geçmesi gerekir" sözlerini kaydetti. 1942’den bu yana yaklaşık 80 yıl geçtiğini hatırlatan Ersoy, "Büyük deprem oluşturacak enerji bu sürede birikmez. İstanbul'da 250 yılı dolduran bir süre olduğu için Marmara’da bekliyoruz diyebiliyoruz ancak bu bölge için aynı durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"NİKSAR BİR KAVŞAK NOKTASI, ARÇILARI İZLEMEK GEREK"

Bölgenin jeolojik yapısını bir "kavşak noktasına" benzeten Ersoy, "Niksar’da Kuzey Anadolu Fayı dallanıyor. Bu deprem, birbirine paralel üç fay zonunun en kuzeyinde meydana geldi. 1942 depreminin olduğu fay üzerinde gerçekleştiği için 7 büyüklüğünde bir deprem ihtimalini düşük görüyorum ama 5,5 büyüklüğündeki depremlerin bu tür fay dallanmalarında meydana gelmesi normal" sözleriyle durumu özetledi. Panik halindeki vatandaşlara seslenen Ersoy, "Normal şartlar altında büyük bir deprem beklemiyorum. Arada kırılmamış ikincil faylar bu büyüklükte sarsıntılar üretebilir ancak daha büyüğünü iddia etmek riskli olur" diyerek sözlerini tamamladı.