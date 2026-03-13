AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.35'te gerçekleşen deprem Samsun ve çevre illerde hissedildi. Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu A Haber'e yaptığı açıklamada sahada çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy ise bölgede artçı sarsıntıların süreceğini belirterek "Büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.35'te gerçekleşen deprem 6,37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

14:39

DEPREME MERKEZİNDE YAKALANAN UZMANI, DEPREMİ ANLATTI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "80 yıldan önce 7 üstü deprem imkansız" dedi.

Bölgede depremler üzerinde çalışmalarını sürdüren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, deprem çalışmaları için gittiği Niksar'da depreme yakalandı.

"1942 DEPREMİYLE BAĞLANTISI YOK"

Koçbulut, geçtiğimiz gece yaşanan depremin 1942 depremi ile bağlantısı olmadığını belirterek, "AFAD tarafından açıklanan 5.5 büyüklüğündeki deprem Niksar havzasının kuzey kenarını sınırlayan ve 1942 kırığının hemen kuzeyinde yer alan hat. Oluşan deprem Pınarbeyli köyü civarında meydana geldi. Bu depremin 1942 ile bir alakası olmadığını düşünüyorum ve bunun kuzeyindeki bu parçalı hatlar üzerinde geliştiğini düşünebiliriz. Çünkü baktığımızda buradaki fayların normal bileşeni var ve havzaya doğru ilerliyorlar" dedi.

"80 YILDAN ÖNCE 7 ÜSTÜ DEPREM İMKANSIZ"

Koçbulut açıklamasında, "1942 kırığını düşündüğümüzde günümüze kadar geçen süre yaklaşık 80 yıl ve 80 yılda bu fay üzerinde 7 büyüklükte bir deprem olması imkânsız. Çünkü bu kadar bir stres bu kadar kısa bir sürede biriktiremez. Buradaki yaklaşık 7 büyüklüğüne yakın deprem üretme aralığı 200 yıldır. Çünkü 2006-2009 yılları arasında yapılmış olan bir DPT projesinde, Erbaa'dan Erzincan'a kadar olan bölgenin depremselliği, yüzey kırıklarının ve fayların incelenmesi gerçekleştirildi. Bu devletimizin kayıtlarında zaten var" diye konuştu.

"7 BÜYÜKLÜĞÜN ÜSTÜNDE DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Tokat'ta 7'nin üstünde deprem beklemediklerini ifade ederek, "Tokat'ta 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacak diyen kim bilmiyorum ama bunu söyleyebilmek için elinde kesin verilerinin olması lazım. Niksar bölgesine baktığımızda, 1939 yılında Erzincan'da büyük Erzincan depremi var. 360 kilometrelik bir yüzey kırığı oluşturdu. Erzincan'dan Tokat'ın da hemen kuzeyinden geçen Amasya Ezine Pazarı'na doğru giden 360 kilometrelik hat, 1939'da kırıldı. Sonra yirmi Aralık 1942'de Niksar Erbaa arasındaki bu 40 kilometrelik alan kırıldı. Yani Niksar havzasının kuzey kenarındaki fay kırıldı. Daha sonra 1943'te ise Ladik-Tosya depremi, Kastamonu depremi meydana geldi. Yaklaşık 280 kilometre civarında da yüzey kırığı meydana geldi. Yani bu hat aslında komple kırıldı. Kırılmanın üzerinden de yaklaşık 80 yıl geçti. Bu 80 senelik bir süreç içerisinde, burada bu büyüklüklerde deprem üretecek bir segment kalmadı. Sadece Niksar havzasının güneyinde Esenyçay fayı var. Bu fay üzerinde bir gerilim olabilir. Ama bu da 7 üzerinde bir büyük deprem üretemez kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

"DEPREMİ MERKEZİNDE YAŞADI"

Prof. Dr. Fikret Koçbulut, depremi Niksar'da yaşadığını hatırlatarak, vatandaşlardan sadece resmi kurumların yapacağı bilgilendirmelere itibar etmelerini istedi. Koçbulut, "Bu gece ben de Niksar'daydım ve depremi yaşayan bir kişiyim. Başka bir çalışma için buradaydık. Bir arazi çalışması için. Niksar'da bir otelde konaklarken 3.35'te ben de uyandım. Ama baktığımız zaman aslında haberlere düşen kadar bir telaş görmedim. Ben kaldığım kattan aşağıya bile inmedim. Çünkü bu deprem 5.5 büyüklükte olduysa bundan sonrakilerin en büyük artçısı 4.5 olur. Onda da fazla bir şey olacağını düşünmedim. O yüzden önemli olan resmi kurumların yapacağı açıklamalara itibar etmektir. Vatandaşlarımızın AFAD tarafından açıklanmış ve yetkili kurumlar tarafından açıklanmış haberlere itibar etmelerini istiyorum. Çünkü çok büyük bilgi kirliliği meydana geliyor. Bu büyük bilgi kirliliğiyle insanlarımızı endişeye ve telaşa yönlendiriyor" dedi.

 

09:03

BAKAN URALOĞLU'NDAN TOKAT'TAKİ 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA: ​

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, "İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.​

08:21

TOKAT'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM OKUL DUVARLARINI ÇATLATTI ​

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde Niksar ilçesindeki bir okulda çatlaklar meydana geldi.

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Niksar ilçesinde bulunan Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda hasar oluştu. Depremin etkisiyle okul binasının bazı duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Sabah saatlerinde yapılan ilk incelemelerde özellikle koridor bölümlerindeki duvarlarda sıva dökülmeleri ve çatlaklar oluştuğu görüldü. Olayın ardından yetkililer tarafından okul binasında güvenlik amaçlı inceleme başlatıldı. Depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, okulda oluşan çatlakların teknik ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

 

07:23

5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ TOKAT DEPREMİNDE SON GELİŞMELER

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde gazetecilere, depremin ilk anından itibaren kaymakamlar ve AFAD ekiplerinin devreye girdiğini, acil alan taraması yapıldığını söyledi.

Hem polis hem de jandarma bölgesinde ciddi bir sıkıntı olmadığına işaret eden Köklü, şöyle konuştu:

"Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Gün ağarıyor. Daha detaylı alan taraması yapılacak. Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor."

Köylerde de ilk alınan izlenime göre ciddi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Köklü, "Ama depremi hissetmiş insanlar, dışarı çıktılar. Köylerdeki evler genellikle tek veya iki katlı olduğu için ilçe merkezine göre daha az hissedilme var. Endişe edecek bir durum şimdilik görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

Çorum Valisi Ali Çalgan da ilgili birimlerin sahada inceleme yaptıklarını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını dile getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yazıcıoğlu, "Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Toplanma alanlarımız belirlendi. Şu ana kadar hiçbir olumsuz duruma rastlamadık. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmadan güvenli alanlarda beklemelerini öneriyorum. Yetkililerden gelecek bilgi doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise ilçede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız itfaiye sesiyle panik olmuş olabilir. O saatte elektrik kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakam Beyle de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

AFAD Samsun İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." bilgisine yer verildi.

Öte yandan Tokat'ın ilçelerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıktı.

Depremin etkisiyle bazı binaların sıvalarında dökülme oldu, asma tavanlar düştü.

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulunun duvarlarında da küçük çaplı çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geldi.

Deprem, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

06:27

SAHUR VAKTİ KORKUNÇ DEPREM! TOKAT 5.5 İLE BEŞİK GİBİ SALLANDI!

Tokat, gece saat 03.35'te merkez üssü Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ramazan ayında sahur vaktine denk gelen sarsıntı, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilirken, büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Battaniyelere sarılıp ateş yakarak ısınmaya çalışan halk, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. A Haber muhabiri Murat Onur, depremin merkez üssü Niksar'dan son durumu aktardı.

TOKAT'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! HALK SOKAĞA AKIN ETTİ

SAHURA DEĞİL, SOKAĞA KAKTILAR

Saatler 03.35'i gösterdiğinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Tokatlıları uykuda yakaladı. Sahur için uyanan veya uyanmaya hazırlanan vatandaşlar, şiddetli sarsıntıyla birlikte büyük bir korkuyla kendilerini dışarı attı. A Haber muhabiri Murat Onur'un aktardığına göre, depremin merkez üssü Niksar'da sokaklar bir anda doldu. Soğuk havaya rağmen evlerine girmeye korkan vatandaşlar, battaniyelere sarılarak ve sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Özellikle yurtlarda kalan öğrenciler, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak geceyi dışarıda geçirdi.

O ANLARI DEHŞET İÇİNDE ANLATTILAR

Depremin şokunu yaşayan vatandaşlar, o anları A Haber mikrofonlarına anlattı. Deprem anında evde yatakta olduğunu belirten bir vatandaş, "çok felaket alttan vurdu. Süsler, eşyalar, buzdolabından bir şeyler hep çıktı. Çok feciydi, böyle bir deprem görmedim ben bu zamana kadar" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı. Okul müdürü olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Çok ağır hissettik. Ben zaten okul müdürüyüm, onun için öğrencilerin yanına geldim hemen" ifadelerini kullandı. Yurtta kalan bir öğrenci ise, "Çok yoğun hissettik, ranzalar bayağı sallandı" diyerek paniği özetledi. Sarsıntıyla birlikte büyük bir gürültü duyduğunu belirten bir kişi, "gümbürtü geldi, patırtı geldi diye çok şiddetli bir ses duyduk," derken, bir başka genç ise, "Duyduk, raflar falan devrildi hep" şeklinde konuştu. Yaşadığı şoku anlatan bir diğer vatandaş da, "Önce bir toz dumanı sardı, sonra güçlü bir gürültü ve bina sallanmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım" diyerek o anların vahametini gözler önüne serdi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Büyük depremin ardından bölgede panik havası devam ederken, artçı sarsıntılar da halkın korkusunu artırdı. Muhabirimiz Murat Onur, 2 ila 3 büyüklüğünde yaklaşık 6-7 artçı sarsıntının daha hissedildiğini bildirdi. Yaşanan depremin ardından Tokat Valiliği'nden de ilk resmi açıklama geldi. Alınan kararla Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

A HABER MUHABİRİ DE O ANLARI YAŞADI

Depreme Niksar'daki evinde yakalanan A Haber muhabiri Murat Onur da, "avizelerin çok şiddetli bir şekilde sallandığını, dolapların sarsıldığını hissettik" sözleriyle sarsıntının etkisini aktardı. Depremin ardından vatandaşların araçlarıyla sokaklara çıktığı ve benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra bilinçlenen vatandaşların, panik anında dahi kontrollü bir şekilde binaları tahliye ettiği ve kendilerini güvenli alanlara attığı bildirildi. Halk, ailelerini ve yakınlarını arayarak durumlarının iyi olduğu haberini verdi.

06:03

TOKAT'TA İL GENELİNDE DEPREM NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
05:05

TOKAT VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Deprem, saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Tokat'a komşu illerde de hissedildi. Depremin merkez üssü ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, panikle sokağa çıktı. Kentte yaşayan vatandaşlar, evlerini terk etti. Meydana gelen deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken ekipler saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada; "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Niksar ve Erbaa Kaymakamlıkları, ilçe genelinde eğitime bir (1) gün süreyle ara verildiğini duyurdu. 

04:40

AMASYA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimizde hissedilen deprem sonrası olumsuzluk bulunmamakta" ifadeleri kullanıldı. 
04:38

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Niksar merkezli 5,5'lik depreme ilişkin "Tokat Niksar’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. 

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."  dedi. 

04:32

NİKSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 
04:19

DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. 

TOKAT'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE

"4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDEN 40 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Depremin teknik boyutuna değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti. 5,5 büyüklüğündeki deprem oldukça hassas çünkü 4 büyüklüğünü geçtiği için en az 30-40 kat daha fazla bir enerjiye sahip. Özellikle kırsal kesimde yıkımlar veya hasarlar olmuş olabilir; bunu ilerleyen saatlerde AFAD verileriyle göreceğiz" ifadelerini kullandı. Sarsıntının neden bu kadar geniş bir alanda hissedildiğini açıklayan Ersoy, "Zemine ve depremin sığ olmasına bağlı olarak sarsıntı geniş bir alana yayıldı. 
Ankara'dan bile hissedilmiş olması olası" sözleriyle aktardı.

YUMUŞAK ZEMİN TEHLİKEYİ ARTIRIYOR: "DALGALAR ÇÜRÜK ZEMİNİ SEVMEZ"

Sarsıntının şiddetini artıran zemin faktörüne dikkat çeken Ersoy, "Fay üzerindeki yerleşim alanlarının altında alüvyon gibi gevşek topraklar varsa buralardaki yapılar daha çok etkilenir. Deprem dalgaları bu gevşek, çürük zemini sevmez; buralardan hızlı geçemez, yavaşlar ve şiddet artması meydana gelebilir. Yıkımlar da genellikle bu sebeple yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Derinliğin 6,37 km ile yüzeye çok yakın olmasının etkisini vurgulayan Ersoy, yapı stoğunun önemine işaret etti.

BÖLGEDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği "daha büyük bir deprem olur mu?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "1942'de Tokat Erbaa-Niksar depremi yaşandı ve o zaten çok büyük bir depremdi. 1942'den sonra aynı yerde çok büyük bir depremi normalde beklemeyiz çünkü o enerjiyi henüz toplamadı. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde en az bir 150 yıl geçmesi gerekir" sözlerini kaydetti. 1942’den bu yana yaklaşık 80 yıl geçtiğini hatırlatan Ersoy, "Büyük deprem oluşturacak enerji bu sürede birikmez. İstanbul'da 250 yılı dolduran bir süre olduğu için Marmara’da bekliyoruz diyebiliyoruz ancak bu bölge için aynı durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"NİKSAR BİR KAVŞAK NOKTASI, ARTÇILARI İZLEMEK GEREK"

Bölgenin jeolojik yapısını bir "kavşak noktasına" benzeten Ersoy, "Niksar’da Kuzey Anadolu Fayı dallanıyor. Bu deprem, birbirine paralel üç fay zonunun en kuzeyinde meydana geldi. 1942 depreminin olduğu fay üzerinde gerçekleştiği için 7 büyüklüğünde bir deprem ihtimalini düşük görüyorum ama 5,5 büyüklüğündeki depremlerin bu tür fay dallanmalarında meydana gelmesi normal" sözleriyle durumu özetledi. Panik halindeki vatandaşlara seslenen Ersoy, "Normal şartlar altında büyük bir deprem beklemiyorum. Arada kırılmamış ikincil faylar bu büyüklükte sarsıntılar üretebilir ancak daha büyüğünü iddia etmek riskli olur" diyerek sözlerini tamamladı. 

04:09

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: OLUMSUZ İHBAR BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Tokat'taki depreme ilişkin yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbarın gelmediğini ve bölgede tarama çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bakan Çiftçi; "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı. 

04:06

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, A Haber'e yaptığı açıklamada sahada çalışmaların başlatıldığını belirterek şuan için olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti. 
04:02

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

A Haber muhabiri Murat Onur, deprem anında yaşanan son durumu aktardı. 

Deprem anında yaşadıklarını ve sarsıntının boyutunu anlatan A Haber muhabiri Murat Onur, "Hepimizi yattığımız yataklardan ayağa kaldıran bir depremdi, oldukça fazla hissedildi. Arabaların dışarıda alarmlarının çaldığını duyduk. Yatağın adeta bir beşik gibi gidip geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı. Depremin süresinin kısa ancak etkisinin çok güçlü olduğunu belirten Onur, "Deprem alttan çok güçlü bir şekilde bir vurdu ve hemen etkisi kayboldu. Ama o vurma şiddeti o kadar güçlüydü ki evin içerisinde lambalar sallandı, vitrinlerdeki bardakların şıngır şıngır oynadığını gördük." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.


SAHUR VAKTİ PANİK: AİLELER ÇOCUKLARIYLA DIŞARI ÇIKTI


Sarsıntının ardından vatandaşların yaşadığı korkuya değinen Murat Onur, "Tam da sahur vakti yaklaşıyordu, depremle birlikte insanların, özellikle çocuklarını alan ailelerin dışarı çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Ev halkının hala elinin ayağının titrediğini söylemekte fayda var." dedi. Niksar’ın deprem geçmişine de dikkat çeken Onur "Geçmiş dönemlere baktığımızda Niksar’da çok büyük depremler yaşandı, üzerinden 80-100 yıl geçti ve bölgede yeni fay hatlarında deprem bekleniyordu. Bu gece olan deprem hepimizi oldukça fazla korkuttu." ifadelerini kullandı.


ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının sadece Tokat ile sınırlı kalmadığını belirten Murat Onur, "Samsun’da, Amasya’da ve çevre ilçelerin hemen hemen hepsinde bu deprem güçlü bir şekilde hissedildi. Samsun’daki arkadaşlarımız da sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini ilettiler." şeklinde konuştu. Bölgedeki son duruma dair umut verici bilgiler de paylaşan Onur, "Şu an itibarıyla bölgede bir olumsuzluğun olmadığını söyleyebilirim ancak AFAD ekipleri teyakkuza geçmiş durumda. Herhangi bir yıkım, çatlama veya hasar oluşup oluşmadığına dair tespitler yapılacak." sözlerini kullandı. 

04:00

AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi. 
03:35

TOKAT'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.35'te gerçekleşen deprem Tokat’ın yanı sıra Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas illerinden de hissedildi. 

TarihSaatEnlemBoylamDerinlik (km)TürBüyüklükYer
2026-03-1303:35:1340.6733336.816116.37MW5.5Niksar (Tokat)
2026-03-1303:07:0938.1102828.9488911.54ML2.3Buldan (Denizli)
2026-03-1302:55:0638.5605630.623336.96ML0.9Şuhut (Afyonkarahisar)
2026-03-1302:24:3839.0400025.9955611.15ML1.8Ege Denizi - 49.17 km Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-1301:43:0939.1594428.342226.76ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1301:39:1938.4975035.076947.00ML1.0Ürgüp (Nevşehir)
2026-03-1301:31:1139.1827828.270568.58ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1301:21:2038.5247238.035837.01ML1.4Yazıhan (Malatya)
2026-03-1301:19:0039.2086128.220837.00ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1301:17:0339.1136128.177227.00ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1300:41:0139.1227828.157507.00ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1300:36:4039.1177828.169726.81ML2.3Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1300:32:4638.1038936.561396.99ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-1300:02:3639.4080628.816947.02ML1.4Dursunbey (Balıkesir)
2026-03-1223:58:5538.2519438.1227811.64ML2.2Yeşilyurt (Malatya)
2026-03-1223:49:1239.3700039.938337.01ML1.2Pülümür (Tunceli)
2026-03-1223:29:0238.0866728.951119.71ML1.0Buldan (Denizli)
2026-03-1223:22:4636.9641728.911678.19ML1.1Köyceğiz (Muğla)
2026-03-1223:18:5939.0336132.573896.96ML1.0Haymana (Ankara)
2026-03-1222:57:3639.1825028.237226.25ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-1222:57:3138.4952831.836947.02ML1.1Ilgın (Konya)
2026-03-1222:57:0438.2830638.199445.30ML1.4Yeşilyurt (Malatya)
2026-03-1222:29:2237.7208335.386945.87ML2.1Yahyalı (Kayseri)
2026-03-1222:12:5939.3844427.907509.69ML1.1Altıeylül (Balıkesir)
2026-03-1222:08:3638.4169437.222787.00ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-03-1221:55:5439.1602828.274447.10ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
