AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Tokat, gece saat 03.35'te merkez üssü Niksar ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Ramazan ayında sahur vaktine denk gelen sarsıntı, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilirken, büyük paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Battaniyelere sarılıp ateş yakarak ısınmaya çalışan halk, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor. A Haber muhabiri Murat Onur, depremin merkez üssü Niksar'dan son durumu aktardı.

SAHURA DEĞİL, SOKAĞA KAKTILAR

Saatler 03.35'i gösterdiğinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Tokatlıları uykuda yakaladı. Sahur için uyanan veya uyanmaya hazırlanan vatandaşlar, şiddetli sarsıntıyla birlikte büyük bir korkuyla kendilerini dışarı attı. A Haber muhabiri Murat Onur'un aktardığına göre, depremin merkez üssü Niksar'da sokaklar bir anda doldu. Soğuk havaya rağmen evlerine girmeye korkan vatandaşlar, battaniyelere sarılarak ve sokaklarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Özellikle yurtlarda kalan öğrenciler, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak geceyi dışarıda geçirdi.

O ANLARI DEHŞET İÇİNDE ANLATTILAR

Depremin şokunu yaşayan vatandaşlar, o anları A Haber mikrofonlarına anlattı. Deprem anında evde yatakta olduğunu belirten bir vatandaş, "çok felaket alttan vurdu. Süsler, eşyalar, buzdolabından bir şeyler hep çıktı. Çok feciydi, böyle bir deprem görmedim ben bu zamana kadar" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı. Okul müdürü olduğunu belirten bir başka vatandaş ise, "Çok ağır hissettik. Ben zaten okul müdürüyüm, onun için öğrencilerin yanına geldim hemen" ifadelerini kullandı. Yurtta kalan bir öğrenci ise, "Çok yoğun hissettik, ranzalar bayağı sallandı" diyerek paniği özetledi. Sarsıntıyla birlikte büyük bir gürültü duyduğunu belirten bir kişi, "gümbürtü geldi, patırtı geldi diye çok şiddetli bir ses duyduk," derken, bir başka genç ise, "Duyduk, raflar falan devrildi hep" şeklinde konuştu. Yaşadığı şoku anlatan bir diğer vatandaş da, "Önce bir toz dumanı sardı, sonra güçlü bir gürültü ve bina sallanmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım" diyerek o anların vahametini gözler önüne serdi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Büyük depremin ardından bölgede panik havası devam ederken, artçı sarsıntılar da halkın korkusunu artırdı. Muhabirimiz Murat Onur, 2 ila 3 büyüklüğünde yaklaşık 6-7 artçı sarsıntının daha hissedildiğini bildirdi. Yaşanan depremin ardından Tokat Valiliği'nden de ilk resmi açıklama geldi. Alınan kararla Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

A HABER MUHABİRİ DE O ANLARI YAŞADI

Depreme Niksar'daki evinde yakalanan A Haber muhabiri Murat Onur da, "avizelerin çok şiddetli bir şekilde sallandığını, dolapların sarsıldığını hissettik" sözleriyle sarsıntının etkisini aktardı. Depremin ardından vatandaşların araçlarıyla sokaklara çıktığı ve benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra bilinçlenen vatandaşların, panik anında dahi kontrollü bir şekilde binaları tahliye ettiği ve kendilerini güvenli alanlara attığı bildirildi. Halk, ailelerini ve yakınlarını arayarak durumlarının iyi olduğu haberini verdi.