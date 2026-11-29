Uzman isim A Haber'de uyardı: Mide ağrısı ölümcül kalp krizi çıkabilir!
Modern hayatın getirdiği hareketsiz yaşam tarzı, fast food tüketimi ve bilinçsiz ilaç kullanımı sindirim sistemi hastalıklarını adeta patlama noktasına getirdi. Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kalp krizinin mide ağrısıyla karıştırılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, kahvaltı alışkanlıklarından kanser taramalarına, gereksiz vitamin kullanımından yıllarca süren mide koruyucu hap tuzaklarına kadar çok kritik uyarılarda bulundu.
Sindirim sistemi hastalıklarının son yıllarda hızla yaygınlaşması, erken teşhis ve doğru taramaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yanlış beslenme, stres ve hareketsiz yaşamın mide ve bağırsak sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çekilirken, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, hangi belirtilerin ihmale gelmeyeceğini ve hangi taramaların ne zaman yaptırılması gerektiğini A Haber canlı yayınında anlattı.
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Sindirim sistemi hastalıklarının artmasının beslenme düzenindeki bozulmalarla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Belki bunda Instagram, sosyal medyanın da olumsuz etkileri olabilir. Çünkü bizim kültürümüze uygun olmayan şekilde biz artık besleniyoruz, gençler bu şekilde besleniyorlar. Kahvaltı yapmayan gençlerimiz var mesela veya sabah 10'da bir kahve içip işe başlayan, güne başlayan insanlar var. Bu yanlış. Mutlaka kahvaltı yapmak lazım" ifadelerini kullandı.
Erken kahvaltı alışkanlığının kalp sağlığına da katkı sunduğunu belirten Göral, "Hatta şöyle bir çalışma vardı: Sabah 7'den önce kahvaltı yapanlarla 7'den sonra kahvaltı yapanlar araştırılmış. Erken kahvaltı yapanlarda koroner kalp riski de azalıyor. Yani mutlaka güne kahvaltıyla başlamak lazım" sözleriyle aktardı.
Türkiye'de kahvaltı sofralarının fazla karbonhidrat içerdiğini dile getiren Göral, "Bir sefer beyaz ekmek yerine kepekli veya tam tahıllı ekmek veya siyez buğdayı. Çünkü beyaz ekmek çok çabuk şekeri yükseltip düşürüyor ve çabuk acıktırıyor. İkincisi protein olarak mutlaka olmazsa olmaz yumurta olması lazım. Her sabah bir iki tane. Süt olması lazım. Sütten yapılan yoğurt, peynir, peynir ürünleri, süt ürünleri olması lazım. Ve kahvaltıda domates, salatalık tabii mevsimine göre ve mutlaka ceviz, badem olması lazım" ifadelerini kullandı.
Çalışanların sabah simit, poğaça ve sigara ikilisine yönelmesinin ileride ciddi sorunlara yol açabileceğini kaydeden Göral, "Biz Avrupa'da karaciğer yağlanmasında bir numaraymışız. İşte bunun sebebi bence bu beslenme yanlışlıkları. Tabii sindirim sistemi hastalıklarının artmasının sebebi de toplumda hareketsizlik, sigara, alkol tüketilmesi ve birtakım işte bu fast food türü gıdalara geçilmesi, işlenmiş gıdalar, hazır paketli ürünler, bunların tüketilmesi" sözleriyle aktardı.
Doğru adımlarla uzun ve sağlıklı bir ömür mümkün olduğunu belirten Göral, "Yani sağlığımıza dikkat edersek 90 yaşını devirmek çok kolay. Yoksa beslenme yanlışlıklarıyla biraz erken yaşta yaşlanabiliriz" ifadelerini kullandı.
"MİDE AĞRISI SANILAN ŞEY ÖLÜMCÜL KALP KRİZİ ÇIKABİLİR"
Mide şikayetlerinde elle muayenenin kesinlikle yetersiz kaldığını ve endoskopinin şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vedat Göral, "Elle midenin içini göremezsiniz. Hastaya 'Aç mısın?' diye sorup doğrudan endoskopiye alıyorum. Çünkü bazen basit bir gastrit sandığınız şey kanser çıkabiliyor ya da ağrının safra kesesindeki taşlardan kaynaklandığı anlaşılıyor. Hekimin çok dikkatli olması şart; kalbin alt yüzünü etkileyen enfarktüslerin ağrısı doğrudan mideye vurur. Meslek hayatımda mide ağrısıyla gelen 3-4 hastamın o sırada kalp krizi geçirdiğini tespit ettim; eğer endoskopi yapsaydım masada kalırlardı" şeklinde konuştu.