Sindirim sistemi hastalıklarının son yıllarda hızla yaygınlaşması, erken teşhis ve doğru taramaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yanlış beslenme, stres ve hareketsiz yaşamın mide ve bağırsak sağlığını doğrudan etkilediğine dikkat çekilirken, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, hangi belirtilerin ihmale gelmeyeceğini ve hangi taramaların ne zaman yaptırılması gerektiğini A Haber canlı yayınında anlattı.

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Sindirim sistemi hastalıklarının artmasının beslenme düzenindeki bozulmalarla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Belki bunda Instagram, sosyal medyanın da olumsuz etkileri olabilir. Çünkü bizim kültürümüze uygun olmayan şekilde biz artık besleniyoruz, gençler bu şekilde besleniyorlar. Kahvaltı yapmayan gençlerimiz var mesela veya sabah 10'da bir kahve içip işe başlayan, güne başlayan insanlar var. Bu yanlış. Mutlaka kahvaltı yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Erken kahvaltı alışkanlığının kalp sağlığına da katkı sunduğunu belirten Göral, "Hatta şöyle bir çalışma vardı: Sabah 7'den önce kahvaltı yapanlarla 7'den sonra kahvaltı yapanlar araştırılmış. Erken kahvaltı yapanlarda koroner kalp riski de azalıyor. Yani mutlaka güne kahvaltıyla başlamak lazım" sözleriyle aktardı.