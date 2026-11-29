Tekirdağ'da şiddetli fırtına paniği! Binalardan kopan parçalar çevreye savruldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkisini artıran şiddetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
BİNALARIN DIŞ CEPHELERİ ZARAR GÖRDÜ
Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Binalarda meydana gelen hasar fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI
Kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların bina çevrelerinde, ağaç altlarında ve uçabilecek malzemelerin bulunduğu alanlarda tedbirli olmaları istendi.