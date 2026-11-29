Tekirdağ'da şiddetli fırtına paniği! Binalardan kopan parçalar çevreye savruldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Kent genelinde vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.