İstanbul'u Sibirya soğukları vurdu! Kar havası iliklere işleyecek: Bu 6 ilçeye dikkat

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Mega kentte gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve kuzeyden esen sert poyraz günlük yaşamı etkilerken, vatandaşların gözü "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.

A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Haliç'ten gerçekleştirdiği canlı yayında İstanbul Valiliğinin don, sağanak ve fırtına uyarılarını, kuvvetli yağış beklenen 6 ilçeyi ve önümüzdeki hafta için verilen kar ihtimalini aktardı.

SİBİRYA SOĞUKLARI VE POYRAZ ETKİSİNİ ARTIRDI İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havaya ilişkin Haliç'ten son durumu aktaran Merve İzci Özmen, "Uzmanlardan uyarılar vardı, öyle ki Sibirya soğukları artık İstanbul'a giriş yaptı. Dün akşam saatlerinden itibaren aslında bu yağış kendini göstermeye devam ediyordu ancak gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Bizler şu an Haliç'teyiz. Yine bu noktada da hem rüzgârı hem kuzeyden esen o poyrazı uzmanların söylediği gibi hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELECEK? Vatandaşların en çok merak ettiği kar yağışı beklentisine ilişkin detayları paylaşan Özmen, "Merak edilen bir soru vardı: İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Bununla ilgili de elbette uzmanlardan öngörüler var ancak önümüzdeki hafta özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının olma ihtimaline karşı uyarılar var." sözleriyle aktardı.

Kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Özmen, "Önümüzdeki hafta bir kar yağışının gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu sizlerle paylaşabiliriz." açıklamasında bulundu.