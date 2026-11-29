Tekirdağ'da sağanak dereleri taşırdı! Traktörüyle mahsur kaldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kambursöğüt mevkisindeki dere taştı. Traktörüyle dereden geçmeye çalışırken mahsur kalan vatandaş, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Taşkın riskine karşı üç mevkide yollar geçici olarak ulaşıma kapatılırken ekiplerin gece boyunca sahada görev yapacağı bildirildi.