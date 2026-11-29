Kamp keyfi kabusa döndü! Korku dolu anlar kamerada
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Batman'ın Kozluk ilçesinde kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaşın ısınmak amacıyla yaktığı ateşte henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçrarken ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Patlama ve ardından yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaş, ısınmak için ateş yaktı.
Grup ateşin etrafında sohbet ederken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
DEHŞET KAMERADA
Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçradı. Yakılan ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Patlama ve ardından yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.