Kamp keyfi kabusa döndü! Korku dolu anlar kamerada

Batman'ın Kozluk ilçesinde kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaşın ısınmak amacıyla yaktığı ateşte henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçrarken ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Patlama ve ardından yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.