Sinop'ta korkutan toprak kayması! 5 katlı apartman tedbiren tahliye edildi
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Sinop'un Ayancık ilçesinde istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Çay kenarında bulunan 5 katlı apartman, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Kaymakamlık kararıyla tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çayiçi Mahallesi'nden geçen Ayancık Çayı'nın kenarında yürütülen istinat duvarı yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ayancık Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. İncelemenin ardından Kaymakamlıkça, çay kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarı yapımı tamamlanana kadar tedbiren boşaltılmasına karar verildi.
Apartmanda yaşayanların ilçedeki akrabalarının yanına yerleştikleri öğrenildi.