Sinop'ta korkutan toprak kayması! 5 katlı apartman tedbiren tahliye edildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Çay kenarında bulunan 5 katlı apartman, ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Kaymakamlık kararıyla tedbir amacıyla tahliye edildi.