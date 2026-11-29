Çanakkale'de lodos gemiyi sürükledi! Kayalıklara çarparak durabildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan şiddetli lodos ve yüksek dalgalar nedeniyle bir geminin bağlama halatı koptu. Kontrolden çıkan gemi, kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken gemide oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.