Çanakkale'de lodos gemiyi sürükledi! Kayalıklara çarparak durabildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan şiddetli lodos ve yüksek dalgalar nedeniyle bir geminin bağlama halatı koptu. Kontrolden çıkan gemi, kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken gemide oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir şirkete ait olan ve daha önce Gelibolu-Lapseki hattında sefer yapan gemi, söz konusu hattan çıkarılmasının ardından yurt dışına satıldı.
Onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenilen gemi, bölgede hakim olan lodos nedeniyle Gelibolu'daki Taş İskele bölgesine getirildi.
GEMİNİN HALATI KOPTU
Bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle geminin halatı koptu.
Kontrolden çıkarak sürüklenen gemi, kıyıdaki kayalıklara çarparak durabildi.
Gemide oluşan hasarın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, geminin bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.