Sakarya'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! 8 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.