Sakarya'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! 8 yaralı
Giriş Tarihi:
|
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şeker Mahallesi'nde bulunan pazar alanı mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 4 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.