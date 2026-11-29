Mersin'in Silifke ilçesinde bir market çalışanını yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlının saklandığı adres polis ekiplerince tespit edildi. Düzenlenen operasyonda ekiplerin teslim ol çağrısına uymayarak polise ateş açan zanlı, intihar etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da Sarıcalar Mahallesi'nde para istediği market çalışanı S.G.E'yi tabancayla ayağından yaralayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdü.

Ekipler, araştırma sonucu kimliğini belirledikleri zanlı C.T'nin Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin "teslim ol" çağrısına uymayan C.T, polise silahla ateş açtı.

Bir süre ekiplerle çatışan zanlı, daha sonra silahla intihar etti.

Silifke ilçesindeki markete giren maskeli şüpheli, çalışanı yaraladıktan sonra kaçmıştı.