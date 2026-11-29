Nevşehir'de peş peşe kömürlük yangını! 6 ev aynı anda alev aldı
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Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde 6 farklı müstakil evin kömürlük bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, polis kundaklama ihtimali üzerinde durarak yangınları çıkaran kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 350 Evler Mahallesi'nde 6 müstakil evin kömürlük kısımlarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Polis, yangınlara sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İş yeri ve binaların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolü yaptı.