Nevşehir'de peş peşe kömürlük yangını! 6 ev aynı anda alev aldı

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi'nde 6 farklı müstakil evin kömürlük bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, polis kundaklama ihtimali üzerinde durarak yangınları çıkaran kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.