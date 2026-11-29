Hürmüz'de mayın paniği! Petrol tankeri alev alev yandı

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin gece saatlerinde deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Navigasyon sistemlerini kapatarak ilerleyen tankerin hedef olduğu olayın ardından iki gemi daha rotasını değiştirmek zorunda kaldı.