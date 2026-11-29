Erzurum'da doğal gaz alarmı! Cadde trafiğe kapatıldı
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Erzurum'da Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken doğal gaz ekipleri gaz akışını kesti. Bölgede onarım çalışmaları sürüyor.
Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye emniyet ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, doğal gaz ekipleri de gazı kesti.
Ekipler, sızıntının gerçekleştiği noktada onarım çalışmalarını sürdürüyor.