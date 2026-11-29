İstanbul'da yüzyıllar süren gelenek! Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülhamid'e uzanan aslanhane hikayesi
İstanbul'da geçtiğimiz hafta gündemi meşgul eden "aslan" tartışmaları, tarihin tozlu sayfalarındaki eşsiz bir mirası yeniden hatırlattı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüzyıllar boyunca İstanbul'da yaşayan aslanlar, kaplanlar, filler ve gergedanlar, sadece ihtişamın sembolü olmakla kalmıyor, yabancı elçilere de gözdağı veriyordu. İşte Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülhamid'e uzanan Osmanlı aslanhanelerinin çarpıcı hikayesi...
İstanbul Sarıyer'de "dişi aslan görüldü" ihbarıyla başlayan ve jandarma komandolarının da katıldığı geniş çaplı arama operasyonu sona erdi. Termal dronların kullanıldığı, yüzü aşkın personelin seferber edildiği çalışmalarda aslana ilişkin herhangi bir somut bulguya ulaşılamadı.
Sabah Gazetesi yazarı ve tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen "aslan" paniğinin ardından kentin tarihine ışık tutan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
İşte Afyoncu'nun yazısından detaylar:
İstanbul'un tarihini anlatırken bugün pek hatırlamadığımız mekânlar vardır. Bunlardan biri de yüzyıllar boyunca İstanbul'da yaşayan aslanların, kaplanların, fillerin ve daha nice yabani hayvanın barındırıldığı aslanhanedir. Bu konuda Semavi Eyice, Suraiya Faroqhi, Aziz Altı, Mert Sunar, Diren Çakılcı ve Selman Can'ın makaleleri vardır.
ÇEŞİTLİ HAYVANLAR VARDI
Aslanhane, yalnızca hayvanların barındırıldığı bir bina değildi. Osmanlı saray hayatını, devletin teşkilat yapısını, diplomatik ilişkilerini, şehir kültürünü ve değişen yönetim anlayışını anlamamıza yardımcı olan ilginç bir yapıydı.
İstanbul'daki aslanhanenin geçmişi Fatih'e kadar gider. 15. yüzyılda İstanbul'a gelen bazı seyyahlar, saray çevresinde aslan ve fil gibi hayvanlardan bahseder. Nitekim Fatih, Hipodrom çevresindeki bazı yerleri aslan ve fil barınağına dönüştürmüştü. Binanın alt bölümü aslanhane, üst bölümü ise nakkaşhane olarak kullanılıyordu.
Aslanhane denildiğinde akla öncelikle aslanlar geliyor. Ancak burası yalnızca aslanların bulunduğu bir mekân değildi. Kaplan, kurt, tilki, sırtlan, ayı, pars, leopar, maymun, yabani eşek, timsah, devekuşu ve fil gibi çok sayıda hayvan burada barındırılıyordu. Mısır'dan timsah istenmesi, Arabistan'dan aslan gönderilmesi ve Cezayir'den farklı hayvanlar getirilmesi bu çeşitliliğin nasıl sağlandığını gösterir. İmparatorluğun geniş coğrafyası, sarayın hayvan ihtiyacının karşılanmasında da kullanılıyordu. 1574'te Divane Ali, Allahverdi Acem ve Abdullah adlı kişiler, İstanbul'a gergedan getirmeleri üzerine aslancı olarak görevlendirilmişlerdi.
İHTİŞAMIN SEMBOLÜYDÜ
Aslan ve kaplan gibi güçlü hayvanlar Osmanlı padişahının ihtişamını da temsil ediyordu. Bir sultanın sarayında güçlü ve zor bulunan hayvanların varlığı, onun gücünü ve zenginliğini gösteren unsurlardan biriydi. Özellikle elçilerin kabul törenlerinde hayvanlar kullanılırdı. Kanuni döneminde Habsburg elçileri sarayın ikinci avlusunda kabul edilirken altın zincirlerle bağlanmış aslan ve kaplanlar da tören alanında bulunmuşlardı.
1596'da Safevi elçisi Zülfikâr Han'ın İstanbul'a gelişi sırasında da elçiyi karşılamak için aslancılar görevlendirilmiş, aslan, fil ve zürafalar Topkapı Sarayı'nın önünde bulundurulmuştu. Osmanlı sarayı, yalnızca mimarisi ve tören düzeniyle değil, sahip olduğu egzotik hayvanlarla da gücünü gösteriyordu.
Devletler arasında hayvan hediye etmek eski bir gelenekti. Osmanlı padişahları da bu geleneğin bir parçasıydı. Üçüncü Ahmed, aslanhanede bulunan bir aslanı Avusturya Kralı Altıncı Karl'a hediye olarak göndermişti.
Bazı hükümdarlar yabani hayvanlara özel ilgi duyuyordu. Hayvanlar, saray hayatının renkli unsurlarından biriydi. Padişahın avlarında da kullanılabiliyordu.