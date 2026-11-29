Samsoncu ve aslan BAKICISINI ÖLDÜRDÜ

Aslanhanenin bir başka işlevi de halkın merakını gidermekti. Ziyaretçiler bahşiş vererek aslanhaneyi gezebiliyordu. Aslancılar ellerindeki büyük çıralarla ziyaretçilere eşlik ediyor ve hayvanları görmelerini sağlıyorlardı. İstanbul halkı için aslanları, maymunları ve diğer yabani hayvanları görmek büyük bir merak konusuydu.

Aslanhanede görev yapan kişilere aslancı deniyordu. Teşkilatın başında ise aslancıbaşı bulunuyordu. Bu görevlilerin atama ve terfileri iç hazinedarbaşı tarafından yürütülüyordu. Buradaki görevlerin ne kadar tehlikeli olduğu kayıtlara da yansımıştı. 1556'da Abdullah oğlu Hasan isimli bir aslancı, kaplanların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Aslancıların hayvanları kontrol altında tutabilmek için çeşitli yöntemleri vardı. Aslanlar ve kaplanlar zincirlerle bağlanıyor, eğitim yoluyla evcilleştirilmeye çalışılıyordu. Törenlerde hayvanların halka saldırması ihtimaline karşı yanlarında afyonlu mısır darısı da bulunduruluyordu.

Bu karışım, gerektiğinde hayvanları uyuşturmak için kullanılıyordu. Benzeri şekilde büyük gösteriler sırasında aslanların kaçması ihtimaline karşı aslancılar yanlarında afyon veya diğer uyuşturucu maddelerle karıştırılmış geyik etleri taşırlardı.

Hayvanların yiyeceklerinin İstanbul'a getirilmesi de ayrı bir meseleydi. Bu amaçla aslanhaneye yük taşıyan atlar tahsis edilmişti. Aslanların nakli için özel arabalar yaptırılıyordu.

Aslanhanede aslanlar ve sergilenen bir su aygırı başı GÜLHANE'DEKİ ASLANHANEDE 476 HAYVAN BULUNUYORDU

18. yüzyılın sonlarında yaşanan yangınlardan sonra 19. yüzyılın başlarında aslanhane, At Meydanı'ndaki Fazlı Paşa Sarayı'na nakledildi. 1835'te İkinci Mahmud, aslanhaneyi gereksiz bir kurum olarak değerlendirip kapatılmasına karar verdi. Kurt ve tilki gibi hayvanların başka yerlere gönderilmesi veya salıverilmesi istendi. Ancak aslanların muhafaza edilmesi emredildi aslanhane geleneği tamamen sona erdirilmedi.

Sultan Abdülmecid döneminde aslanhane yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Sultan Abdülaziz ise yabani hayvanlara duyduğu özel ilgi sebebiyle bu kuruma özel önem verdi. 1868'de Gülhane'de yeni bir aslanhane inşa edildi. 1861'de Gülhane'deki aslanhanede 476 hayvan bulunuyordu. Bunlar arasında Buhara ve Afrika aslanları, kaplanlar, sırtlanlar, kurtlar, ayılar, zürafalar, yabani kediler ve çeşitli yabani hayvanlar vardı. Bunun yanında kuğu, papağan, güvercin, turna, devekuşu, kaz ve tavuk gibi çok sayıda kanatlı hayvan da barındırılıyordu.