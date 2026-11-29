Türk ilaç sanayisinin öncülerinden merhum Dr. Edgar Poffet’in çocukları, babalarından kalan 186 parça paha biçilmez tarihi eseri Kapalıçarşı antikacılarına satmak isterken Beykoz'daki lüks villalarında suçüstü yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında Topkapı Sarayı’na ait olduğu tespit edilen tarihi bir musluk, Tunç Çağı'na ait sürahi, 16. yüzyıl İznik çinileri ve padişah beratları yer alıyor.

Türk ilaç sanayisinin unutulmazları arasında anılan merhum Dr. Edgar Poffet'in çocukları İsmail Hakkı Poffet ve Marry An Ayşe Poffet Ritscher'in, babalarından kalan mirası elden çıkarmak isterken paha biçilmez tarihi eserleri Kapalıçarşı antikacılarıyla pazarlığa açtıkları bir ihbarla ortaya çıktı. Kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir ihbarcı; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliğini arayarak "Kapalıçarşı Cevahir Bedesteni içerisinde Mavi Köşe, İstanbul Antik, Erdun Collection isimli iş yerlerinde tarihi eser (Osmanlı objeleri, sikke, ikona) satışı yapılıyor. Cevahir Bedesteni içerisinde isimlerini bilmediğim başkaca iş yerlerinde de tarihi eser satışı yapılıyor" dedi.

Bir diğer ihbarda ise Cenk Erdün adlı kişinin Kapalıçarşı'da alımı ve satımı yasak alan objeleri satmasıyla bilindiği, tarihi eser satışı yapmak isteyenlerin Erdün'e yönlendirildiği ifade edildi. Başka bir ihbarda ise bu objelerin yurt dışından Kapalıçarşı'ya gelen Arap şeyhler ve zengin iş insanlarına yüksek fiyatlara satıldığı, zaman zaman polis baskını yapıldığı için bu tarihi eserleri asla iş yerlerinde tutulmadığı anlatıldı.