İstanbul Ümraniye'de lüks bir sitenin kapalı otoparkında yaşanan ve yaklaşık 15 milyon liralık altın ile dövizin çalındığı soyguna ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 kilogram saf altın ve 55 bin euronun çalındığı olayın adım adım nasıl planlandığı anlatıldı. Şüphelilerin korsan taksiyle izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, ancak döviz bürosunda kimlik engeline takıldıkları belirtildi.

Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, Mehmet Bayramoğlu, daha güvenli olacağını düşünerek 7 Nisan'da aracına 2 kilogram saf altın ve 55 bin euro nakit bıraktı. 14 Nisan'da komşularının haber vermesi üzerine aracının sol arka camının kırıldığını fark eden Bayramoğlu, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki mal varlığının çalındığını anlayarak polise başvurdu.