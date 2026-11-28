Ümraniye'deki 15 milyon liralık soygunun planı deşifre oldu: Korsan taksiyle iz kaybettirmeye çalıştılar
İstanbul Ümraniye'de kapalı otoparktaki araçtan 2 kilogram saf altın ve 55 bin euro çalınmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, soygunun nasıl planlandığı, altın ve döviz dolu poşetin el değiştirme süreci ve şüphelilerin döviz bürosunda kimlik engeline takılması anlatıldı. 6 şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Ümraniye'de lüks bir sitenin kapalı otoparkında yaşanan ve yaklaşık 15 milyon liralık altın ile dövizin çalındığı soyguna ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 kilogram saf altın ve 55 bin euronun çalındığı olayın adım adım nasıl planlandığı anlatıldı. Şüphelilerin korsan taksiyle izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, ancak döviz bürosunda kimlik engeline takıldıkları belirtildi.
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre, Mehmet Bayramoğlu, daha güvenli olacağını düşünerek 7 Nisan'da aracına 2 kilogram saf altın ve 55 bin euro nakit bıraktı. 14 Nisan'da komşularının haber vermesi üzerine aracının sol arka camının kırıldığını fark eden Bayramoğlu, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki mal varlığının çalındığını anlayarak polise başvurdu.
"TUVALETE GİDİYORUM" DİYEREK YANINDAN AYRILDI
Bayramoğlu, emniyetteki ifadesinde kapalı otoparkın giriş şifresini kendisi dışında yalnızca Eylül 2025'ten bu yana yanında çalışan yabancı uyruklu yardımcısı Abdullah Melih Y.'nin bildiğini söyledi.
Olayın fark edildiği gün, hırsızlıktan 20-30 dakika önce yanında bulunan yardımcısının tedirgin tavırlar sergilediğini anlatan Bayramoğlu, hırsızlığı öğrendikleri sırada Abdullah Melih Y.'nin "Tuvalete gidiyorum" diyerek yanından ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti.
Bayramoğlu, soygunun Abdullah Melih Y. ve çocukluk arkadaşı Keremcem D. tarafından organize edildiğini öne sürdü.
KORSAN TAKSİYLE İZ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR
Savcılık tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntüleri, soygunun organizasyonuna ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Görüntülere göre olay günü motosiklet ve kaskla sitenin önüne gelen bir şüpheli, giriş şifresini kullanarak kapalı otoparka girdi. Doğrudan araca yönelen şüpheli, altın ve döviz dolu poşeti alarak hızla uzaklaştı.
Otoparktan çıkan şüphelinin, dışarıda bekleyen bir araçla buluştuğu ve poşeti Ahmet Ş.'ye teslim ettiği belirlendi. Soygunun baş şüphelileri olarak aranan Abdullah Melih Y. ile Keremcem D.'nin ise kiralık araçtan indikten sonra korsan taksi uygulaması üzerinden çağırdıkları araca binerek bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.