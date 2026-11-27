Ankara Hali'nde yağma operasyonu! 13 tutuklama

Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehdit yoluyla nitelikli yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.