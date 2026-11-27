Ankara Hali'nde yağma operasyonu! 13 tutuklama
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Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehdit yoluyla nitelikli yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2026/266867 sayılı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde meydana gelen nitelikli yağma ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 25 Kasım 2026 tarihinde 29 ikamet ve 6 iş yeri adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalanarak gözaltına alındı.
30 ŞÜPHELİDEN 13'ÜNE TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Kasım'da adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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